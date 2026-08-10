উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, সপ্তাহ মাঝে দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরে

উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, সপ্তাহ মাঝে দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরে
বর্ষণ অব্যাহত বঙ্গে ৷ আজ শ্রাবণের চতুর্থ সোমবারেও রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : August 10, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: মেঘ, বৃষ্টি ও রোদের খেলা এখন রাজ্যের আকাশে । চড়া রোদের তাপের মধ্যে হঠাৎ করে ঘন মেঘে ঢাকছে আকাশ ৷ তারপরেই ঝমঝমিয়ে ক্ষণিকের বৃষ্টি । আর এতেই শহর এলাকায় বানভাসি অবস্থা ৷ নদী নালা, পুকুর সব ভরেছে বর্ষার বৃষ্টিতে ৷ জল থইথই রাস্তাঘাট ৷ নিত্যদিন ভোগান্তিতে পড়ছে জনজীবন ৷ জমা জল নামার আগেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের ব্যাপক বৃষ্টি ৷ ফলে সমস্যায় পড়েছে স্কুল থেকে অফিস যাত্রী-সহ নিত্যদিনের প্রয়োজনে বাইরে বেরনো সাধারণ মানুষ ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, এই বৃষ্টি পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন চলবে । বৃষ্টির বাড়বাড়ন্ত কমলেও ভিজবে বাংলা । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিনে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে । স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ৷
বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা 12 থেকে 14 অগস্ট অর্থাৎ, বুধ থেকে শুক্রবারের মধ্যে । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে স্থানীয়ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা থাকছে । কখনও কখনও জায়গা ভেদে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা বিশেষ করে কালিম্পং, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির কিছু কিছু জায়গাতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে । 13 অগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে আবার উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 74 শতাংশ ।