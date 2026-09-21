শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে রাজ্যে
West Bengal Weather Forecast: আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 21, 2026 at 7:46 AM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: আশ্বিনের শুরু থেকেই আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে 22 থেকে 25 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, আগামিকাল মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি
ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর আন্দামান সাগরে শক্তি বাড়িয়ে রবিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । এর অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক । আজ, সোমবার সেটি পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বেশি কিছু জেলায় । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । তবে, বৃহস্পতিবার ফের উপরের দিকের জেলাগুলি অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা
21 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, আজ সোমবার মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীরে যেতে মৎস্যজীবীদের নিষেধ করা হয়েছে ।
22 থেকে 25 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে । বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলার দু-এক জায়গায় হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর, এবং উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কিছু অংশে ।
বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় । উপকূলবর্তী জেলা অর্থাৎ, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের অংশে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে । বাকি সব জেলার কিছু অংশে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকবে ।
বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বাড়বে । এদিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ।
শুক্রবার সাত জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে । যার মধ্যে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান । এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের অংশগুলিতে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ বাকি সব জেলার কিছু অংশে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
মঙ্গলবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা থাকলেও পরিমাণ কমবে ।
বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে । এদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলাতে ।
বৃহস্পতিবার দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
শুক্রবারও হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে । বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়া
আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে কলকাতায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
বুধ থেকে শুক্রবারের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । সেদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ ।