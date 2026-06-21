মহেশতলায় ডাম্পারের ধাক্কায় পা হারালেন যুবক ! বৃষ্টির সময় উড়ালপুলের পিলারে আশ্রয় নিয়েছিলেন

মহেশতলায় ডাম্পারের ধাক্কায় পা হারালেন যুবক ! বৃষ্টির সময় উড়ালপুলের পিলারে আশ্রয় নিয়েছিলেন
দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শহর ! জলমগ্ন কলকাতায় একের পর এক দুর্ঘটনা, কৈখালিতে জমা জলের মধ্যে রাস্তার গর্তে পড়ে গেল একটি অ্যাপ-ক্যাব !
Published : June 21, 2026 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: বর্ষার দাপটে কার্যত স্তব্ধ মহানগর । দেড় ঘণ্টার টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন । আর সেই দুর্যোগের মধ্যেই মহেশতলায় ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা । প্রবল বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে উড়ালপুলের পিলারের নীচে আশ্রয় নেওয়া এক যুবককে নিয়ন্ত্রণহীন ডাম্পার গাড়ি পিষে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । গুরুতর জখম ওই যুবকের একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মহেশতলার জলখুরা এলাকার বাসিন্দা বছর আটত্রিশের ওই যুবক বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের উপর সম্প্রীতি উড়ালপুলের 109 নম্বর পিলারের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন । সেই সময় জিনজিরা বাজারের দিক থেকে মোল্লার গেটের দিকে আসা একটি 18 চাকার ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে পিলারের গার্ড ওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে । এরপরই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের দুটি পা পিষে দেয় নিয়ন্ত্রণ হারানো গাড়িটি ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ছুটে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছেন ওই ব্যক্তি । অভিযোগ, ডাম্পারের চাকা তাঁর দুই পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় । তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । চিকিৎসকদের একাংশ জানিয়েছেন, তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়েছে এবং অন্য পায়ের অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ।
ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ডাম্পারটিকে আটক করে বিক্ষোভ দেখান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মহেশতলা থানার পুলিশ । গাড়িটি আটক করার পাশাপাশি চালককেও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে । কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে । ভারী যানবাহনের বেপরোয়া গতিবিধি এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে সাধারণ মানুষের প্রাণ সংশয় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাঁদের দাবি, বারবার অভিযোগ জানিয়েও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।
অন্যদিকে, বৃষ্টির জেরে কলকাতার আরও এক প্রান্তে বড়সড় বিপদের মুখে পড়ে একটি অ্যাপ-ক্যাব । কৈখালির চিনার পার্কমুখী রাস্তায় জমা জলের মধ্যে রাস্তার গর্তে পড়ে যায় গাড়িটি । সেই সময় গাড়িতে দুই যাত্রী ছিলেন । জল ঢুকে পড়ায় দরজা খুলতে না পেরে তাঁরা ভিতরেই আটকে পড়েন । শেষ পর্যন্ত স্থানীয় দোকানদাররা বাইরে থেকে দরজা খুলে তাঁদের উদ্ধার করেন । পরে কৈখালি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় ।