মুষলধারে বৃষ্টি! চাঁদনিতে গাছ উপড়ে যানজট, পাণ্ডুয়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

মুষলধারে বৃষ্টি! চাঁদনিতে গাছ উপড়ে যানজট, পাণ্ডুয়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের
গাছ উপড়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত যোগাযোগপথ । তবে বরাতজোরে সে সময় ওই রাস্তায় পথচারী কেউ ছিলেন না ৷
Published : June 21, 2026 at 3:21 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: বর্ষার শুরুতেই ঘণ্টাখানেকের জোরালো বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হল কলকাতার একাংশ । রবিবার দুপুরে আচমকা কালো মেঘে ঢেকে যায় শহরের আকাশ । তারপরই শুরু হয় প্রবল বর্ষণ । সেই বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে চাঁদনি মেট্রো সংলগ্ন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে । তবে বরাতজোরে সে সময় ওই রাস্তায় পথচারী কেউ ছিলেন না ৷ না-হলে হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারতো বলেই মত পুলিশ কর্তাদের ৷
গাছ উপড়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যায় উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত যোগাযোগপথ । যদিও কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগ এবং কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দ্রুত তৎপরতায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয় ।
এদিকে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল পাণ্ডুয়া থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের । নাম বাপ্পা মুখোপাধ্যায় (40) । বাড়ি সিমলাগড়-তালবোনা এলাকায় । স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল থেকেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হচ্ছিল পান্ডুয়া এলাকায় । বাড়ির পাশের মাঠে গরু আনতে যায় সে । সেই সময় আচমকা বাজ পড়ে মাঠেই লুটিয়ে পড়ে সে । স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে একটি গবাদি পশুরও ।
গত কয়েকদিনের মতো এ দিনও সকাল থেকেই ছিল আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে জমতে থাকে ঘন কালো মেঘ । দুপুরে চমকাই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি । সঙ্গে ছিল দমকা হাওয়া এবং মাঝেমধ্যে বজ্রপাত । আবহাওয়ার এই রুদ্ররূপের জেরেই চাঁদনি এলাকার একটি বহু পুরনো ও বৃহৎ গাছ শিকড়-সহ উপড়ে পড়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের উপর ।
গাছ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে যায় যান চলাচল । ছুটির দিন হওয়ায় যানবাহনের চাপ তুলনামূলক কম থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় । বহু গাড়ি আটকে পড়ে । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের কর্মীরা । পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও উদ্ধারকাজে যোগ দেন ।
প্রথমে গাছের ছড়িয়ে থাকা ডালপালা কেটে সরানো হয় । পরে যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বিশাল গুঁড়িটিকে একাধিক অংশে কেটে রাস্তার ধারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । সমন্বিত তৎপরতায় প্রায় এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় । ফলে বড় ধরনের ভোগান্তি এড়ানো সম্ভব হয় ।
অন্যদিকে, টানা বৃষ্টির ফলে এদিন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বড় বাজার, ঠনঠনিয়া, আমহার্টস্ট স্ট্রিট, পিটিএস, বেহালা-সহ নিচু এলাকায় জল জমার ঘটনাও সামনে আসে । তবে পুরসভার নিকাশি বিভাগের কর্মীরা দ্রুত মাঠে নামেন । শহরের একাধিক পাম্পিং স্টেশন চালু করে জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয় । প্রশাসনের দাবি, অধিকাংশ এলাকাতেই দ্রুত জল নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে । তবে সল্টলেক, নিউটাউন-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় অবশ্য এদিন বিকেল পর্যন্ত জমে রয়েছে ৷ পরিস্থিতির জন্য নিকাশী ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন স্থানীয়রা ৷
উল্লেখ্য, এ দিনই বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর সফরকে ঘিরে প্রশাসনের বিভিন্ন দফতর আগে থেকেই সতর্ক ছিল । সেই প্রস্তুতির সুফলই মিলেছে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা । যে কারণে প্রবল বর্ষণ, গাছ উপড়ে পড়া এবং জল জমার মতো একাধিক সমস্যার মধ্যেও দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে শহরের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন ।