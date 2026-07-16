শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, রথযাত্রায় রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টির পূর্বাভাস; জারি হলুদ সতর্কতা

শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, রথযাত্রায় রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টির পূর্বাভাস; জারি হলুদ সতর্কতা
আবহাওয়া অফিসের তরফে আজ একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
Published : July 16, 2026 at 9:20 AM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: রাজ্যজুড়ে আজ বাড়বে বৃষ্টি । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের দিকে রয়েছে । তাতেই বৃষ্টি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে এবং শক্তি বাড়াচ্ছে । বর্তমানে যা অবস্থান করছে উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ৷ এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে । যা আগামী দু'দিনে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে ।
এর জন্য ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । নিম্নচাপ ও মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে । তাই আজ থেকে 18 জুলাই শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে বৃষ্টি বাড়বে
দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । বেশ কিছু এলাকা দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে । বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতাও বাড়বে । অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে । এই জেলাগুলিতে এক জায়গায় 200 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা ।
এছাড়াও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে পাঁচ জেলায় । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি । বাকি সব জেলাতে কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতায় রথের দিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ কয়েক দফায় বৃষ্টি হবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বেশি হলেও সারাদিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । শুক্রবারেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তিলোত্তমায় ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে আজ । শুক্র ও শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ।
রবি ও সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে ৷ বৃষ্টি হতে পারে 200 মিলিমিটার পর্যন্ত । উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 00.04 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 ও সর্বনিম্ন 62 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 02.08 মিলিমিটার ।