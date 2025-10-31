দুর্বল হয়ে বঙ্গে সক্রিয় মন্থার প্রভাব; উত্তরে লাল সতর্কতা, দক্ষিণেও অব্যাহত বৃষ্টি

দুর্বল হয়ে বঙ্গে সক্রিয় মন্থার প্রভাব; উত্তরে লাল সতর্কতা, দক্ষিণেও অব্যাহত বৃষ্টি
শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ এর প্রভাবে আগামী 2 দিন বঙ্গে বৃষ্টি চলবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : October 31, 2025 at 8:42 AM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় মন্থা এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত ৷ তার প্রভাবে বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ উত্তরবঙ্গে জারি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা ৷
হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্টাংশ নিম্নচাপ হিসেবে দক্ষিণ ছত্তিশগড় থেকে আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে সরেছে ৷ বর্তমানে তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে নিম্নচাপটি দক্ষিণ ছত্তিশগড় সংলগ্ন পূর্ব বিদর্ভের উপর অবস্থান করছে । সেই সঙ্গে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 7.6 কিলোমিটার বিস্তৃত একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ ঘূর্ণাবর্তটি আরও উত্তর দিকে সরবে এবং শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হবে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন
সুস্পষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এমনকী, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতাও জারি করা হয়েছে । দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে শনিবার পর্যন্ত । এরপর ধীরে ধীরে আবহাওয়া শুষ্ক হবে । তবে আবহাওয়াবিদদের মতে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বর্ষাকাল বিদায় নিলেও ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপের প্রবণতা থাকে ৷
আজ আবহাওয়া যেমন থাকবে
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু'টি এলাকায় ভারী বৃষ্টির (7–11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে পারে ।
শনিবার সমস্ত জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে । শুক্রবারও উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে ৷ ঘূর্ণিঝড় মন্থার পরবর্তী প্রভাবে ইতিমধ্যেই ভুটানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে ।
শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (7–20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ বিশেষ করে উপরের 5টি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
শনি এবং রবিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমলেও কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.4 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2.8 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 27.8 মিলিমিটার ।