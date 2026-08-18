দক্ষিণবঙ্গে আজও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দুপুরের পর আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা

দক্ষিণবঙ্গে আজও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দুপুরের পর আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা
আজ মঙ্গলবার আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারায় বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 18, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আজও । বাংলা উপকূল ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থানকারী নিম্নচাপটি উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সোমবার সন্ধ্যায় উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 24 ঘণ্টায় নিম্নচাপটি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের উপর দিয়ে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এই নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস ।
মঙ্গলবার পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী 12 ঘণ্টায় কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া অফিস । সোমবার সারাটা দিনই ছিল বৃষ্টিমুখর । দফায় দফায় হালকা মাঝারি কিংবা মুষলধারায় প্রায় 52.07 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী 24 ঘণ্টায় ঘনীভূত নিম্নচাপটি প্রথমে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক এবং তারপর শুধুই উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের দিকে যাবে । নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ তাই মৎস্যজীবীদের আজ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে । তবে পূর্বদিকের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এই জেলাগুলির কিছু অংশে 70 থেকে 110 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে । উপকূলের জেলা-সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আজ । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতায় । 20 থেকে 30 মিলিমিটার পর্যন্ত কয়েক দফায় বৃষ্টি হতে পারে । সামগ্রিকভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । দুপুরের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা । তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 04.07 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.05 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 93 শতাংশ ।