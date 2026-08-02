সপ্তাহজুড়ে রাজ্যে চলবে বৃষ্টিপাত, দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরে
ভরা বর্ষায় রাজ্যজুড়ে অব্যাহত থাকবে বৃষ্টি পরিস্থিতি ৷ তবে, ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ ৷ দক্ষিণের কপালে ছিটেফোঁটা ৷
Published : August 2, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: সপ্তাহজুড়ে রাজ্যে বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে । বর্তমানে রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থান করছে নিম্নচাপ এবং সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা । এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । বুধবার 5 অগস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
উত্তরে দুর্যোগ বৃদ্ধির পূর্বাভাস
আজ রবিবার 2 অগস্ট থেকে 5 অগস্ট বুধবার পর্যন্ত ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । উত্তর দিনাজপুরেও কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । 6 অগস্ট বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । 7 অগস্ট শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
দক্ষিণের আবহাওয়ার হালচাল
দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে । আজ, রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
3 অগস্ট সোমবার উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । 5 অগস্ট বুধবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । 5 অগস্ট বুধবার উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
অন্যদিকে, 7 অগস্ট শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 71 শতাংশ ।