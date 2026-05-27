আজও ঝড়বৃষ্টি চলবে উত্তরে, গরম থেকে রেহাই পাওয়ার অপেক্ষায় দক্ষিণ

আজও ঝড়বৃষ্টি চলবে উত্তরে, গরম থেকে রেহাই পাওয়ার অপেক্ষায় দক্ষিণ
কোথাও সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে স্বস্তি মিলছে একটু আবার কোথাও অস্বস্তি বাড়াতে দোসরের কাজ করছে বৃষ্টি ৷ দক্ষিণবঙ্গে এখন এমনই দুই চিত্র ধরা পড়ছে বিভিন্ন জায়গায় ৷
Published : May 27, 2026 at 7:16 AM IST
কলকাতা, 27 মে: বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হলেও গরম যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণবঙ্গের ৷ আগামী দু'দিন পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাতেও । ফলস্বরূপ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি নামতে পারে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও নামবে । এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ বিহারে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বিস্তৃত । এই অক্ষরেখা ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার উপর দিয়ে গিয়েছে । এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যে বায়ুর নিম্নস্তরে ঢুকছে । ফলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার দিনের আংশিক আকাশ মেঘলা থাকবে । সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে । তবে বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 29 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
উত্তরবঙ্গে কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । আজ কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের বাকি সব জেলাতেই 40 থেকে 50 কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবারও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি এই দুই জেলার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বাকি সব জেলাতেই 40 থেকে 50 কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ।
পরশু শুক্র থেকে রবিবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরে ঝড়বৃষ্টি কমলেও দক্ষিণবঙ্গে ছবিটা ক্রমশ বদলাবে । আজ বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পর্ব শুরু হবে । কালবৈশাখীর সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা । বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকবে ।
তবে আজ গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । বাকি জেলাগুলিতেও আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে । তবে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হাওয়া থাকায় কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তি কম থাকবে ।
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ৷
বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর দাপট থাকবে ৷
শনিবার 30 মে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় । রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 86 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।