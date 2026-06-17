উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিতে কল্পতরু, দক্ষিণে কৃপণ বর্ষা
দক্ষিণবঙ্গে আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ও 29 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 17, 2026 at 6:55 AM IST
কলকাতা, 17 জুন: আশা জাগিয়ে শুরু করেও বর্ষা যেন দক্ষিণবঙ্গের জন্য বেসুরো । উত্তরবঙ্গে টানা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা চলছে যখন দক্ষিণবঙ্গে তখন বৃষ্টি হলেও অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত । রাজ্যে পুরোপুরি বর্ষা প্রবেশের পরেও এই পরিস্থিতি ।
আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, রাজ্যে প্রবেশ করলেও বর্ষা এখনও দুর্বল । মালদার পর থেকে নিচের দিকে বর্ষা বড্ড কৃপণ । তাই বর্ষা শুরু হলেও বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে । পশ্চিমের জেলাগুলোতো ঝড়বৃষ্টি ছিটেফোঁটা মিললেও গাঙ্গেয় বঙ্গের আকাশে সান্ত্বনা কেবলই মেঘলা আকাশ ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা এবং বিহার-ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানকারী ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ 17 জুন বুধবার থেকে 21 জুন রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কোথাও কোথাও 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মালদা, দুই দিনাজপুর-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
22 জুন সোমবারও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে । তবে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ওইদিন ।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে 17 ও 18 জুন অর্থাৎ, বুধ ও বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে । উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
19 জুন শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বহু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে ।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি বেশি ৷ এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।