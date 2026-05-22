উত্তরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তি ফিরবে আগামী সপ্তাহে
বৃষ্টি বৈশাখের দাবদাহকে বাড়তে না দিলেও, জ্যৈষ্ঠের শুরু থেকেই গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷ চাতকের মতো বৃষ্টির অপেক্ষায় সকলে ৷ কী বলছে আবহাওয়া অফিস ?
Published : May 22, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 22 মে: রাজ্যের দুই প্রান্তে আবহাওয়ার উল্টো ছবি ৷ উত্তরবঙ্গে যখন বৃষ্টি অব্যাহত, দক্ষিণে তখন দাবদাহ ৷ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও তা গরমে রাশ টানতে ব্যর্থ ৷
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টি পরিস্থিতি
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এই মুহূর্তে আন্দামান-নিকোবরে ঢুকে পড়েছে । কিছুটা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সংলগ্ন বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে । এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো ।
দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও বজ্রপাত-সহ ঝড় ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বিশেষ করে দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে । তবে বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী চার পাঁচ দিনে উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচটি জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে কিছু জেলায় প্রতিদিনই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে আগামী চার পাঁচ দিন ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বেশি থাকার সম্ভাবনা থাকছে । বাকি জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।