শক্তি বাড়ছে মন্থার, কবে আছড়ে পড়বে ? ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গে কোথায় বৃষ্টি

শক্তি বাড়ছে মন্থার, কবে আছড়ে পড়বে ? ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গে কোথায় বৃষ্টি
28 অক্টোবর সন্ধ্যা বা রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে কাকিনাড়ার কাছাকাছি স্থলভাগে ঘূর্ণিঝড় মন্থার আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
Published : October 27, 2025 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে মন্থা ৷ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 28 অক্টোবর, অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানতে পারে । সোমবার একথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, মন্থার প্রভাবে আগামী দু'দিন বঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছিল ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ এটি ঘণ্টায় প্রায় 15 কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে । বর্তমানে চেন্নাই থেকে 560 কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, কাকিনাড়া থেকে 620 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে 650 কিমি দক্ষিণে এবং পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় 810 কিমি পশ্চিমে ঘূর্ণিঝড় মন্থা অবস্থান করছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, "আগামী 12 ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড় মন্থা আরও শক্তিশালী হয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে । আগামিকাল, 28 অক্টোবর সন্ধ্যা বা রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে কাকিনাড়ার কাছাকাছি স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে এই ঘূর্ণিঝড় ।"
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের গতি ঘণ্টায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার থাকতে পারে । দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছতে পারে প্রতি ঘণ্টায় 110 কিলোমিটার পর্যন্ত । অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে থাকার কথা ঘূর্ণিঝড় মন্থার চোখ ।
এই ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাব পড়বে বাংলায় । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, মন্থার প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হবে ৷ তবে উপকূলবর্তী কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে । আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায় । সোমবার দুই 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । তবে এদিন, উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়াই ছিল ৷ সারাদিনে কোনও বৃষ্টিপাত হয়নি উত্তরে ৷
এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল রয়েছে সমুদ্র । তাই মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে । পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সাগরে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা সমুদ্র সৈকতে মাইকিং প্রচার শুরু করেছেন । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, 28 থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের রাজ্যের উপকূল বরাবরও যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷