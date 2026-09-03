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টানা বৃষ্টিতে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে রেললাইনে ধস ! আটকে একাধিক ট্রেন

বুধবার টানা কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্যারেজে ঢোকার মুখে আপ লাইনে আচমকাই ধস নামে । অনেক স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন ।

landslide on railway track
বৃহস্পতিবার ভোরে রেললাইনে নামল ব্যাপক ধস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 11:31 AM IST

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ফরাক্কা, 3 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টিতে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে রেললাইনে নামল ধস । এর জেরে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন । বৃহস্পতিবার ভোরে আচমকা রেললাইনের একটি অংশ বসে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন যাত্রী থেকে শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ । চলছে জোরকদমে মেরামতির কাজ ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের দিক থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে ফরাক্কা স্টেশনে ঢোকার মুখে আপ লাইনে আচমকা ধস নামে । বৃষ্টির জেরে মাটি নরম হয়ে সরে যাওয়ার কারণেই রেললাইনের একটি অংশ বসে গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । ঘটনার পরই দ্রুত তৎপর হয় রেল । ঘটনাস্থলে পৌঁছে শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামতের কাজ ।

রেললাইন বসে যাওয়ার জেরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে । রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, যোগবানি এক্সপ্রেস, গৌড় এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল-সহ একাধিক ট্রেন আটকে পড়েছে । দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখায় সমস্যায় পড়েন বহু যাত্রী । বিভিন্ন স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় রেলযাত্রীরা । রেললাইনে ধসের কারণে স্বাভাবিকভাবে এদিন দিনভর রেল পরিষেবা ব্যাহত হবে বলেই মনে করছেন রেলের আধিকারিকরা ।

রেলের ফরাক্কার এক আধিকারিক বলেন, "এদিন বহু ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে বিভিন্ন স্টেশনে ঢুকবে এবং সেখান থেকে ছাড়বে । দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে ।"

জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রেল কর্তৃপক্ষ একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত আপ লাইনে জোরকদমে মেরামতির কাজ করছে, অন্যদিকে বিকল্প সিঙ্গেল লাইন ব্যবহার করে ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতির কাজ । দ্রুত রেললাইন মেরামত করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কাজ করছেন রেলকর্মীরা । তবে, পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের সতর্ক থাকা এবং রেল কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে ।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রেললাইনে এই ধসকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে । রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে যাত্রী সুরক্ষার দিকে নজর রাখা হয়েছে । যাত্রীদের খাবার ও পানীয় জল পেতে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে রেল ।

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LANDSLIDE ON RAILWAY TRACK
LANDSLIDE IN FARAKKA
নিউ ফরাক্কা স্টেশন
রেললাইনে ধস
LANDSLIDE AT NEW FARAKKA STATION

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