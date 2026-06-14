উত্তরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, প্রবেশের পর দক্ষিণবঙ্গে দুর্বল বর্ষা
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ও 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 14, 2026 at 8:30 AM IST
কলকাতা, 14 জুন: বর্ষা ঢুকতেই রাজ্যজুড়ে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি মরশুম ৷ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা অব্যাহত । দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । যেহেতু দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও তা দুর্বল তাই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই ।
বায়ুপ্রবাহের গতিপথ
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বর্তমানে পুরুলিয়া, ধানবাদ, মুজাফ্ফরপুর হয়ে নেপালের দিকে বিস্তৃত রয়েছে । আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ এবং ওড়িশার আরও কিছু এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তা হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে ৷ অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 14 জুন রবিবার থেকে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ, 19 জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ।
16 ও 17 জুন অর্থাৎ, মঙ্গল ও বুধবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
এছাড়া মালদা, দুই দিনাজপুরে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া-সহ বজ্রপাত ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ পশ্চিমের জেলাগুলিতে অর্থাৎ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । 15 থেকে 19 জুন অর্থাৎ, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি বেশি । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 61 এবং সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।