বানভাসি পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে, স্নানযাত্রায় দক্ষিণে বৃষ্টি বাড়লেও গরমের অস্বস্তিতে কলকাতা

বানভাসি পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে, স্নানযাত্রায় দক্ষিণে বৃষ্টি বাড়লেও গরমের অস্বস্তিতে কলকাতা
বর্ষা প্রবেশের শুরু থেকেই দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না উত্তরবঙ্গের ৷ সেই তুলনায় বৃষ্টির দাপট অনেকটাই কম দক্ষিণবঙ্গে ৷ আজ স্নানযাত্রার দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : June 29, 2026 at 8:23 AM IST
কলকাতা, 29 জুন: দুর্যোগ-ক্লান্ত উত্তরবঙ্গ । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অতি সক্রিয়তায় রাজ্যের উত্তরাংশের আট জেলায় কার্যত বানভাসি অবস্থা । নদীগুলো ফুঁসছে । টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, ভূমিক্ষয় । ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি ।
আজও অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি হলেও গরম বাড়বে ।
পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় আগামী কয়েক দিন বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ সোমবার 29 জুন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এক বা দুই জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির (20 সেন্টিমিটারের বেশি) সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া কোচবিহার ও কালিম্পং জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বাকি সব জেলাতেই ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
30 জুন মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলতে পারে । দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
1 জুলাই বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
দক্ষিণের আবহাওয়ার হালচাল
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ 29 জুন থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়বে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে ।
1 জুলাই বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 3 ও 4 জুলাই অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং দুই বর্ধমান জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।