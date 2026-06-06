প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি মালবাজারে, সেবকে বড় ধস
দুয়ারে কড়া নাড়ছে বর্ষা ৷ উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর দিনে দিনে বাড়ছে ৷ প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল ।
Published : June 6, 2026 at 5:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 জুন: বর্ষার আগমন ৷ গুরু গুরু মেঘের ডাকে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে বর্ষা ৷ আর সেই সঙ্গে নদীমাতৃক জলপাইগুড়ি জেলা-সহ উত্তরবঙ্গজুড়ে বাড়ছে বন্যার আশঙ্কা ৷ নদীগুলির আচমকা জলোচ্ছ্বাস ৷ প্রবল বৃষ্টিতে রুদ্ররূপ ধারণ করল সুখাঝরা নদী । নদীর জল ঢুকে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে ৷ গ্রামেও জল থই থই অবস্থা।
মালবাজার এবং নিউ মালের মাঝে অবস্থিত শুখা ঝোরা নদীর উপরে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ চলছে নতুন কালভার্টের। সেই কারণে কৃত্রিমভাবে আলাদা ডাইভারশনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল ৷ প্রবল বৃষ্টিতে সেই ড্রাইভারসন রাস্তার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রাও।
স্থানীয় রবি তির্কী এবং মহেশ ওরাঁও বলেন, "বহুদিন ধরে রাস্তার এই কালভার্টটি তৈরির কাজ চলছে, বৃষ্টির আগে কাজ শেষ না-হওয়ায়, এই মুহূর্তে আমরা আতঙ্কিত ৷ কালভার্ট তৈরির জন্য নদীর গতিপথ আটকে গিয়েছে সেই কারণেই ভিতর জল ঢুকেছে ৷ তবে পরবর্তীতে অবশ্য দ্রুত এলাকার রাস্তা নির্মাণের সংস্থা জেসিবি দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিলে এবং পরবর্তীতে বৃষ্টি কিছুটা কমে এলে জলস্তর দ্রুত নেমে যায়।
তবে অনেকক্ষণ দু'পাশে গাড়ি আটকে থাকায় মালবাজার পুলিশ এবং ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ চলে। অন্যদিকে, সেবকেও প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নামে বেশ ক'য়েকটি জায়গায় ৷ জাতীয় সড়কের উপর ধস নামায় প্রায় 3 ঘণ্টা শিলিগুড়ি থেকে সিকিম এবং ডুয়ার্সের পথে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় যাতায়াত ৷ প্রতি বছর সেবকের এই পরিস্থিতির জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বলে জানিয়েছেন পথচলতি যাত্রীরা ৷
এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে বেশ ক'য়েকদিন ধরে। এলাকার বাসিন্দা মহঃ বাপ্পা জানাচ্ছেন, এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে জেসিবি এনে রাস্তার জল বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তাঁরা চান না কোনও মায়ের কোল খালি হোক। কিন্তু সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷