একরাতের বৃষ্টিতে বুক সমান জল, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে জলমগ্ন 30টি পরিবার
জল শুকোতে একমাসের বেশি সময় লাগবে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷ ত্রাণ নিয়ে উপস্থিত পঞ্চায়েত প্রধান ৷
Published : August 8, 2026 at 6:53 PM IST
শান্তিপুর (নদিয়া), 8 অগস্ট: একরাতের বৃষ্টিতে জলের তলায় নদিয়া জেলার শান্তিপুর বিধানসভার বেলঘড়িয়া 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাইপাস পাড়া ৷ তবে, শুধু জলমগ্ন নয় ৷ কোথাও কোমর সমান, তো কোথাও আবার প্রায় বুক সমান জল জমে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ দেখলে মনে হবে, বন্যা কবলিত কোনও এলাকা ৷ কিন্তু, গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বন্যা নয় ৷ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে এই জলমগ্ন পরিস্থিতি ৷ এমনকি এলাকার 25 থেকে 30টি বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছে ৷ এমনই বেহাল অবস্থায় বাইপাস পাড়া গ্রাম ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, শুক্রবার সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে নদিয়া-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ৷ যে বৃষ্টিতে প্রায় সর্বত্র জল জমলেও, তা ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে ৷ কিন্তু, শান্তিপুরের বেলঘড়িয়া 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস পাড়া গ্রামে বুক সমান জল জমে রয়েছে ৷ কারণ, এই গ্রামটি এতটাই নিচু যে আশেপাশের সমস্ত এলাকার জল এসে এখানেই জমা হয় ৷ আর নিকাশি ব্যবস্থা ততটাই খারাপ বলে অভিযোগ ৷
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জমা জলের সমস্যা তো আছেই ৷ বাড়ির ভিতরেও হাঁটু সমান জল ৷ কোনও কোনও বাড়িতে বিছানা পর্যন্ত জলে ডুবে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আর ঘর থেকে বেরোলে কোমর সমান জল ৷ কোনও কোনও জায়গায় তা বুক পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসীদের ৷ সেই সঙ্গে জল বাহিত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷ তবে, এই ঘটনা নতুন নয় ৷ প্রায় প্রতি বর্ষায় এই ছবি দেখা যায় ৷ আর চলতি বর্ষায় জমা জল নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে ৷
এ নিয়ে গ্রামবাসী শিল্পী বিশ্বাস বলেন, "ঘরে এক হাঁটুর উপরে জল রয়েছে, বাইরে বেরোলেই এক বুক জল ৷ সেই জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ৷ গতকাল এক রাতের বৃষ্টিতে আমাদের বাড়িঘর সব জলে ডুবে যায় ৷ যেহেতু জল বেরোনোর কোনও জায়গা নেই, সেহেতু এই সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের ৷ পাশাপাশি, পোকামাকড় আর বিভিন্ন রোগের ভয় তো আছেই ৷ এই জল শুকোতে প্রায় এক থেকে দেড় মাস সময় লাগবে ৷ প্রয়োজন হলে এবার রাস্তায় গিয়ে থাকতে হবে ৷"
বাইপাস পাড়া গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান ৷ সেখানে প্রতিটি পরিবারের হাতে তাঁরা কিছু শুকনো খাবার ও ত্রিপল তুলে দেন ৷ সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত এই জমা জলের সমস্যা থেকে ওই 30টি পরিবারকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷
এ বিষয়ে বেলঘড়িয়া 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিলা বিশ্বাস বলেন, "কাল রাত একটা থেকে যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে জল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে ৷ আমি খবর পেয়ে এর আগেও এখানে এসেছি ৷ পুরো বিষয়টি দেখার পর শান্তিপুরের বিডিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ৷ বিডিও-র তরফে আপাতত কিছু খাবার এবং ত্রিপল আমরা পেয়েছি ৷ আপাতত সেগুলো দিলাম ৷ যেহেতু জল শুকোতে একমাসের বেশি সময় লাগবে, সেই কারণে পাশে একটি উঁচু আম বাগানে আপাতত ত্রিপল নিয়ে থাকতে বলেছি ৷ আমরা সবসময় খোঁজ খবর নেব, যাতে তাঁদের কোনওরকম অসুবিধা না-হয় ৷"