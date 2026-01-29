টোটোর চাকায় রাস্তার জল ছিটকে পথচারীর গায়ে, তাতেই ধুন্ধুমার আসানসোলে !

টোটোর চাকায় রাস্তার জল ছিটকে পথচারীর গায়ে, তাতেই ধুন্ধুমার আসানসোলে !
মহিলা যাত্রীদের মারধর ও শিশুর উপরেও হামলা চালানোর অভিযোগ ৷ ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ৷
Published : January 29, 2026 at 6:32 PM IST
আসানসোল, 29 জানুয়ারি: রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল টোটো । তা থেকে সামান্য জল ছিটকে লেগেছিল এক পথচারীর গায়ে । আর তা নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত রামবাঁধ এলাকায় ।
টোটো চালককে মারধর তো বটেই, এমনকি মহিলা যাত্রীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । পালটা ওই মহিলারা যে এলাকার ছিলেন, সেখান থেকেও বাসিন্দারা এসে একটি ক্লাবে হামলা চালায় । শুরু হয় লাঠিসোঁটা নিয়ে মারপিট । পরে গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ এসে হীরাপুর থানা ঘেরাও করে । এমনকি বাউড়ি সমাজের নেতৃত্বরাও এসে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান । হীরাপুর থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যায় হীরাপুর বড়থোল গ্রাম থেকে দুই মহিলা এক শিশু সন্তানকে নিয়ে পোলিও খাওয়াতে এসেছিলেন । তাঁরা বার্নপুর শহরের রামবাঁধের উপর দিয়ে টোটোতে করে বরথোল গ্রামে ফিরে যাচ্ছিলেন । কিন্তু রামবাঁধের কাছে রাস্তার জমা জল ওই টোটোর চাকা দিয়ে ছিটকে লাগে স্থানীয় এক বাসিন্দার গায়ে । আর তা থেকেই ঘটনার সূত্রপাত ।
অভিযোগ ওই বাসিন্দা, তাঁদের কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গোকে নিয়ে এসে ওই টোটো চালককে মারধর করেন । টোটোতে বসে থাকা মহিলারা বাধা দিতে গেলে তাঁদেরকেও মারা হয় । এমনকি শিশুটির উপরেও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ । এরপর সাময়িকভাবে ওই মহিলারা টোটো নিয়ে চলে যান এবং এলাকায় গিয়ে তারা সব ঘটনা জানান ৷ অভিযোগ, তারপরেই এলাকা থেকে কয়েকশো যুবক এসে রামবাঁধ এলাকায় একটি ক্লাবে হামলা চালায় । পাশাপাশি একটি বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । হীরাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং ওই মহিলাদের দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করে ।
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (হীরাপুর) ইপ্সিতা দত্ত বলেন, "সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল । বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে । আমরা তিনজনকে গ্রেফতার করেছি এই ঘটনায় । পাশাপাশি ক্লাবে কারা হামলা চালালো সেই বিষয়টি নিয়েও তদন্ত চালানো হচ্ছে ।"
এই ঘটনার পর বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত হীরাপুর থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বড়থোল গ্রামের বাসিন্দারা । তারা ওই তিনজনের কঠোরতম শাস্তি চেয়েছে । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাউড়ি সমাজের নেতৃত্ব । বাউড়ি সমাজের নেতা রাজবংশী বাউড়ি বলেন, "মেয়েদের উপরে এই অত্যাচার আমরা মেনে নেব না । যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের চূড়ান্ত সাজা দিতে হবে এবং মেয়েদের উপর অত্যাচার করলে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয়, সেই আইন প্রণয়ন করতে হবে ।"