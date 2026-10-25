মহামিছিল কর্মসূচির 'ফ্রি প্রচার' ! বিজেপি-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন রাহুল
Rahul Gandhi: গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, যুবক-যুবতী এবং ব্যবসায়ীদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাহুল ।
Published : October 25, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: 'ভোটচুরি'র অভিযোগে আগামী 1 নভেম্বর দিল্লিতে মহামিছিল ও জনসভার ডাক দিয়েছে কংগ্রেস । তার আগে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । কংগ্রেসের কর্মসূচির প্রচারে বিজেপি ও তাদের সহযোগীরা নাকি বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে ! রবিবার সমাজমাধ্যমে এমনই খোঁচা দিয়ে গেরুয়া শিবিরকে 'আন্তরিক ধন্যবাদ' জানিয়েছেন রাহুল । পাশাপাশি, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, যুবক-যুবতী এবং ব্যবসায়ীদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
রবিবার এক্স-এ একটি পোস্টে রাহুলের অভিযোগ, দেশের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, নিয়ম ও আইন ভাঙা হচ্ছে। ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুললেই প্রতিবাদীদের উপর লাঠি চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রাহুলের কথায়, "আমাদের ভোট চুরি করা হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই চুপচাপ তা মেনে নেব না । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে নিয়ম ও আইন ভাঙা হয়েছে । আর প্রশ্ন তোলা মানুষের উপর লাঠি চালানো হয়েছে । এ বার জবাব দেবে দেশ ।"
हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026
আগামী 1 নভেম্বর কংগ্রেসের প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও জনমার্চ ও মহাসমাবেশ' । এই কর্মসূচিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাহুল । তাঁর বক্তব্য, ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই শুধু কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক নাগরিকের। পোস্টের শেষে তিনি লেখেন, "ভোট আপনার, লড়াইটাও আপনার ।"
এর পরেই বিজেপিকে কটাক্ষ করে রাহুলের সংযোজন, "পুনশ্চ: বিজেপি ও তাদের সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ । এত উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মসূচির প্রচার করছে এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তারা । আগামী সাত দিনও এই একই উদ্যম ও নিষ্ঠা বজায় রাখুন !"
সাংসদদের দিল্লিতে থাকতে নির্দেশ খাড়গের
কংগ্রেসের মহামিছিলের প্রস্তুতি জোরদার করতে দলের সাংসদদেরও দিল্লিতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে । দলের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী 30 ও 31 অক্টোবর এবং 1 নভেম্বর সাংসদদের দিল্লিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে, তার সঙ্গেই এই নির্দেশের সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস । দলের অভিযোগ, ভোটার তালিকা তৈরি ও সংশোধনের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়ম হয়েছে । সেই অভিযোগের তদন্ত এবং জবাবদিহির দাবিতেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায় তারা ।
তবে ভোটার তালিকায় অনিয়ম ও 'ভোটচুরি'র অভিযোগগুলি কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবি । এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য বা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ যাচাইয়ের ফল এখানে উল্লেখ করা হয়নি ।
ভোটাধিকার ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত
ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর নতুন নয় । এ বার 1 নভেম্বরের মহামিছিলকে সামনে রেখে সেই সংঘাত আরও প্রকাশ্যে এসেছে । এক দিকে অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস, অন্য দিকে রাহুলের 'ধন্যবাদ' মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক কটাক্ষের আবহ ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মহামিছিলের আগে দলের সাংসদদের দিল্লিতে থাকার নির্দেশ এবং সাধারণ মানুষকে সরাসরি অংশগ্রহণের আহ্বান- দু'টি পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কর্মসূচিটিকে বড় আকার দিতে চাইছে কংগ্রেস । এখন নজর 1 নভেম্বরের সমাবেশে কত মানুষের জমায়েত হয় এবং ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাবে কী প্রতিক্রিয়া জানায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন ।