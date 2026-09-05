কর্পোরেশনে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুরু শুনানি, অভিযোগ জানাতে হাজির শাসক-বিরোধী
শনিবার শুরু হওয়া এই শুনানি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরা শুনানি করছেন ৷ জানিয়েছেন কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পান্ডে ৷
Published : September 5, 2026 at 10:18 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত শুনানি শুরু হল কলকাতা পুরনিগমে । পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে দশজন আধিকারিক শুনানি প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন । শনিবার শুরু হয়েছে ন’জন অফিসারকে দিয়ে । বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সবদলের প্রতিনিধিরা এদিন এসেছিলেন অভিযোগ জানাতে । শুনানি-র স্থল ঘুরে দেখেছেন কলকাতার পুর কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পান্ডে । সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত শুনানি হয় ৷ শুনানি সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবারও হবে ।
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পান্ডের বক্তব্য, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে দশজন অফিসার পাঠানো হয়েছে শুনানির জন্য । চারদিন চলবে এই প্রক্রিয়া । যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের জন্য শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
বিজেপি লিগাল সেলের কো-অর্ডিনেটর অশোক সিনহা বলেন, ‘‘সবটাই সঠিকভাবে হচ্ছে ৷ অনেক ওয়ার্ডেই ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি ৷ আবার কোথাও কম । তবে তার মধ্যে কিছু পার্ট এদিক ওদিক হয়েছে, সেগুলোই জানাতে এসেছিলাম ।’’
বামেদের তরফে প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর নন্দিতা রায় বলেন, ‘‘কলকাতা কর্পোরেশনে যে হেয়ারিং চলছে, তাতে আশ্বস্ত হলাম । যে পদ্ধতিতে অফিসাররা শুনানি করছেন তাতে আমরা খুশি ।’’ নিজের পুরনো ওয়ার্ড সন্তোষপুরের কিছু পার্ট নম্বর নিয়ে তাঁর অভিযোগ ছিল । সেগুলো তিনি জানিয়েছেন ।
মমতা শিবিরের যুবনেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল এবং সৌম্য বক্সি উত্তর কলকাতা ও জোড়াসাঁকো বিধানসভা নিয়ে কিছু অভিযোগ জানান । বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দাস এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত-সহ তৃণমূল নেতারাও এসেছিলেন অভিযোগ জানাতে । কুণাল ঘোষও ওয়ার্ড বিন্যাসের অভিযোগ নিয়ে শুনানিতে হাজির হন ।
পরে তিনি এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷ কুণাল বলেন, ‘‘এই ডিলিমিটেশনে চূড়ান্ত অসঙ্গতি রয়েছে । বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে ৷ বিজেপির চাপেই করা হচ্ছে । জনসংখ্যা অনুযায়ী ওয়ার্ড বিন্যাস হওয়া উচিত । সেটা বাদ দিয়ে ভোটার অনুযায়ী ভাগ করা হচ্ছে ।’’
তাঁর দাবি, যে ওয়ার্ডে ভোটার কম ছিল, সেখানে পুনর্বিন্যাস করে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেত ৷ তা না করে যে ওয়ার্ডে ভোটার বেশি, সেখানে আরও ভোটার যুক্ত করা হচ্ছে ৷ কুণাল বলেন, ‘‘আমাদের তরফে যে যে জায়গায় ক্লারিফিকেশন চাওয়া হয়েছে সেই উত্তর দেওয়ার জায়গায় এই অফিসাররা নেই ।’’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ধর্মের ভিত্তিতে ওয়ার্ড ভাগ করেছে । বিজেপির কোথায় সুবিধা হবে, সেটা দেখেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে ৷ কিছু ক্ষেত্রে ভাষাও কাজ করেছে । কুণাল বলেন, ‘‘যেটা ওঁরা উপস্থাপনা দিয়েছেন, তাতে বিপুল পরিমাণে অসঙ্গতি আছে । উত্তর কলকাতা থেকে আমরা অভিযোগ জমা দিয়েছি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওঁরা বলছেন ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে যাবেন । আমাদের দাবি যখন যাবেন, তখন যেন আমাদের খবর দেন । আমাদের প্রতিনিধি থাকলে আলোচনায় সুবিধা হবে । এখন ওঁরা কী করেন দেখি! গোটাটাই বিজেপির সুবিধা করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড বিন্যাস করেছে । যা করা হয়েছে, এখন যুক্তি ব্যাখ্যা দিয়ে ওঁরাই কিছু বলতে পারছেন না ।’’ সেন্সাস-এর মাঝে ডেলমিটেশন নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যদি জনগণনা অনুযায়ী এই ডিলিমিটেশন করতে হয়, তাহলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিলিমিটেশন করা যায় না ।’’