যুবভারতী কেলেঙ্কারিতে যুক্তরাই মামলার আইনজীবী ! শুনানি পিছল হাইকোর্টে

ফুটবল তারকা মেসির অনুষ্ঠানে যুবভারতীতে যে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছিল, তাতে হাইকোর্টে চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ কিন্তু এদিন সেই মামলাগুলির শুনানি হল না ৷

Kolkata Salt Lake Stadium Messi Incident
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল তারকা মেসি ও মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানি হল না ৷ রাজ্যের তরফে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয় হাইকোর্টে ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে আগামী সোমবার সকাল 10.30 টার সময় এই মামলার শুনানি হবে ৷

গত 13 ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলের যুবরাজ 'মেসি' এসেছিলেন ৷ তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর অনুষ্ঠানে তুমুল বিশৃঙ্খলা হয় ৷ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালানো হয় ৷ এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাজ্যের ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে ৷ এই বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে ৷ গত এই অশান্তির ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার দ্রুত শুনানি চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য।এছাড়া আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি ৷ অন্য দু'টি মামলা করেছেন ময়ুখ বিশ্বাস, আয়ুশ মজুমদার ৷

এই জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওয়াল করার কথা ছিল । কিন্তু তিনি আদালতে হাজির না-থাকায় মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয় ৷ তখন মামলাকারী শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষের আইনজীবী এর বিরোধিতা করে বলেন, "যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁরাই আইনজীবী হিসাবে আদালতে সওয়াল করতে পারেন না ৷" কিন্তু তাতে আমল দেননি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ আগামী সোমবার সকালে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয় ৷

গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটে ৷ এরপর সোমবার আদালতের দ্বারস্থ হন বঙ্গ বিজেপি'র অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পরে বিরোধী দলনেতার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, "আয়োজক শতদ্রু দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পদত্যাগ করেছেন, তা আসলে লোকদেখানো ৷ আদালতে মামলা রয়েছে সেইজন্য তড়িঘড়ি এই নাটক করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি রাজ্য একের পর এক যে পদক্ষেপ করছে এবং সিট গঠন করে যে তদন্তের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আদৌ নিরপেক্ষ তদন্ত হবে বলে আশা করা সম্ভব নয় ৷"

বিজেপি'র তরফে আইনজীবী আরও বলেন, "বিরোধী দলনেতা যে মামলা করেছেন এবং সেখানে যে সমস্ত আর্জি জানানো হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার যে আগামী বৃহস্পতিবার আদালতে মামলার যে শুনানি করা হবে সেটাকে ডাইলিউট করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের থেকে এসব বলার চেষ্টা করা হবে আদালতে ৷ এখানে ত্রুটি শুধু আয়োজক সংস্থার নয়, রাজ্যেরও ত্রুটি রয়েছে ৷ তাই পুলিশ আধিকারিক অনিশ সরকারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের কথা জানানো হয়েছে । তার মানে রাজ্যেরও ত্রুটি রয়েছে ৷ রাজ্যের সম্মান বিশ্বের কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে ৷"

উল্লেখ্য গত শনিবার বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা মেসিকে দর্শন করতে না-পেরে সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কার্যত তাণ্ডব চালিয়েছিলেন দর্শকরা ৷ বিপুল ক্ষয়ক্ষতি বড় স্টেডিয়ামে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের জন্য দর্শকরা তাঁদের প্রিয় ফুটবলারকে দেখতে পাননি বলে অভিযোগে তোলেন । দর্শকদের টিকিটের পুরো অর্থ ফেরত দেওয়ার আর্জি জানিয়ে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি নিয়ে মোট চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে ৷

