দক্ষিণেশ্বর মন্দির কার ? কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, শুরু মামলার শুনানি

দক্ষিণেশ্বর মন্দির কার ? কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, শুরু মামলার শুনানি
দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়ম, তছরূপের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন মন্দিরের কয়েকজন সেবাইত ও শিষ্যরা ৷ আগামী সপ্তাহে শুরু হবে শুনানি ৷
Published : December 10, 2025 at 3:10 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা ভবতারিণীর পুজো করতেন, সেই মন্দির কি সাধারণের সম্পত্তি ? নাকি ব্যাক্তিগত মালিকানা ? এই প্রশ্নে নতুন করে বিচার শুরু হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আদালাতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ গত দু'বছর সেই মামলার শুনানি হয়নি ৷
এর আগে 2022 সালে জনস্বার্থ মামলায় ট্রাস্টি কমিটির নির্বাচন, আর্থিক অনিয়ম-সহ নানা অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ কিন্তু শুনানি হয়নি ৷ বুধবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা পাঠানো হয়েছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর মূল মামলার শুনানি শুরু হবে ৷
তার আগে এদিন কেন্দ্র ও রাজ্যকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দির ট্রাস্টকে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও আর্থিক অনুদান দিয়েছে কি না, তা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী আগামী শুনানিতে রিপোর্ট জমা দিয়ে জানাতে হবে ৷
তিন বছর আগে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের হিসেব-নিকেশের তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ মন্দিরের সেবায়েত (পুরোহিত) এবং শিষ্যদের কয়েকজন মন্দির ট্রাস্টের হিসেব-নিকেশ এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেন ৷
আবেদনে তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে 130 কোটি টাকা পেয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন খাতে 20 কোটি টাকা দিয়েছে ৷ কিন্তু এর সঠিক হিসেব মন্দির কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেনি ৷ আরও অভিযোগ, মন্দির চত্বরে দোকান মালিকদের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে ৷ পাশাপাশি আদালতের নির্দেশের 20 বছর পর ট্রাস্টি বোর্ডের পদাধিকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মন্দির ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ অনিয়ম করেছে ৷
এই অবস্থায় আবেদনকারীরা ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অথবা কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে এই বিষয়ে স্বাধীন তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন ৷
1855 সালে রানি রাসমনি দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন ৷ এই মন্দিরে মা ভবতারিণীর পুজো করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ৷ মন্দিরের নহবতে একটি ছোট্ট ঘরে দীর্ঘদিন বাস করেছেন তাঁর স্ত্রী মা সারদা ৷ এই ঐতিহাসিক মন্দির ও এলাকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার বহু পুণ্যস্মৃতি ৷ এখানে পা রেখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে কথামৃতের লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আরও অনেকে ৷ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পাকাপাকি কাশীপুর উদ্যান বাটীতে নিয়ে যান তাঁর শিষ্যরা ৷ সেখানেই প্রয়াত হন তিনি ৷