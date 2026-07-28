তৃণমূল বিধায়কের SC সার্টিফিকেট অবৈধ? বাড়ির দেওয়ালে পড়ল শুনানির নোটিশ

তৃণমূল বিধায়কের SC সার্টিফিকেট অবৈধ? বাড়ির দেওয়ালে পড়ল শুনানির নোটিশ
বিধায়কের বাড়িতে কেউ না-থাকায় মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে যায় প্রশাসন । নোটিশে মঙ্গলবার এসসি শংসাপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের শেষ দিন ধার্য করা রয়েছে।
Published : July 28, 2026 at 6:39 PM IST
কোচবিহার, 28 জুলাই: ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহারের অভিযোগে সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বসুনিয়ার বাড়িতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে । বিধায়কের বাড়িতে কেউ না-থাকায় মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে যায় প্রশাসন । নোটিশে মঙ্গলবার এসসি শংসাপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের শেষ দিন ধার্য করা রয়েছে । মহকুমাশাসকের নির্দেশে বিধায়কের এসসি শংসাপত্রের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন ।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি ও জিসিপিএ-সমর্থিত প্রার্থী আশুতোষ বর্মা বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বসুনিয়ার বিরুদ্ধে ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন । এরপর এই নিয়ে মহকুমাশাসকের কাছেও অভিযোগ জমা করেন তিনি । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন তদন্ত শুরু করে । গত 21 জুলাই ব্লক প্রশাসনের তরফে এই নিয়ে নোটিশ জারি করা হয় । কিন্তু গত 4 মে পালাবদলের পর থেকে সিতাইয়ের বিধায়ক বাড়ি ছাড়া । তাই একাধিকবার তাঁর বাড়িতে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা গেলেও বিধায়কের হাতে নোটিশ ধরাতে পারেননি । তবে এবার আর অপেক্ষা না-করে, তাঁর বাড়ির দেওয়ালে নোটিশ লাগিয়ে দিয়ে এলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷
এই বিষয় নিয়ে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ বর্মা এদিন বলেন, "নির্বাচনের সময় থেকে আমি অভিযোগ করে আসছি যে, সঙ্গীতা রায় বসুনিয়ার এসসি সার্টিফিকেট ভুয়ো । নির্বাচনের পর গত মাসের 29 তারিখে এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করি । এরপর এই নিয়ে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভে বসার কথা ছিল । কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব আমাদের আশ্বাস দেয় যে, বর্তমানে বিজেপির সরকার রয়েছে ৷ তারা এবিষয়ে পদক্ষেপ করবে ।" আশুতোষ বর্মার দৃঢ় দাবি, সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া কোনওভাবেই তফশিলি জাতিভুক্ত নন ।
যদিও এই বিষয়ে সঙ্গীতা রায় বসুনিয়াকে ফোন করা হলে তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ফোনটি রিসিভ করেন ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে । তাই এই নিয়ে এখন কোনও মন্তব্য করব না ।" পাশাপাশি সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া জানান, "আমি আমার উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছি ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর দুই মাস হতে চললেও এখনও বাড়ি ফিরতে পারেননি কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী বিধায়ক সঙ্গীতা রায় । স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' শিবিরে নাম লিখিয়েছেন ৷ তারপরেও বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে লাভ হয়নি বলে জানা গিয়েছে । সম্প্রতি কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফেরেন সস্ত্রীক তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ৷ কিন্তু বিক্ষোভের আশঙ্কায় তাঁরা কোচবিহারের ফ্ল্যাটে ঘরবন্দি হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । সিতাইয়ের বাড়ি ফিরতে পারেননি । দু'দিন কোচবিহারে থেকে আবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা ।