আলোর আনন্দের আড়ালেই লুকিয়ে একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকি, সতর্ক করছেন চিকিৎসকেরা

আলোর আনন্দের আড়ালেই লুকিয়ে একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকি, সতর্ক করছেন চিকিৎসকেরা
Firecracker noise: উৎসবে সামিল হওয়ার পাশাপাশি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : November 8, 2026 at 1:04 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: আজ আলোর উৎসব । চারিদিকে বিভিন্ন আলো । এই আলোর উৎসবে বাজি থাকবেই । দীপাবলিতে বাজি ফাটিয়ে সকলে উৎসবে মেতে ওঠেন । কিন্তু এই আনন্দের আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকি । কয়েক সেকেন্ডের বিকট শব্দ চিরতরে কেড়ে নিতে পারে শ্রবণশক্তি ।
অসতর্কভাবে বাজি ফাটাতে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে হাত, মুখ, এমনকী চোখও । তার উপর শীতের মরসুমে বাড়তে থাকা বায়ুদূষণ নতুন করে বিপদ বাড়ায় ফুসফুসের রোগীদের । বিশেষ করে সিওপিডি, অ্যাজমা বা দীর্ঘদিনের শ্বাসকষ্টের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য শীতকাল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ । তাই উৎসবের আনন্দে সামিল হওয়ার পাশাপাশি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি ।
শব্দবাজির তীব্রতা থেকে বাজির আগুন, আবার শীতের দূষণ— কী কী বিপদ হতে পারে এবং কীভাবে সতর্ক থাকবেন ? সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা । উৎসবের মরসুমে শব্দবাজির দাপট নতুন কিছু নয় । কিন্তু কয়েক মুহূর্তের বিকট শব্দ কানের কতটা ক্ষতি করতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেতন নন । বিশেষ করে বড় মাপের বাজি বা শেলের শব্দের মাত্রা 150 থেকে 180 ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । এই তীব্র শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে কানের ভিতরের অংশ এবং শ্রবণস্নায়ুর স্থায়ী ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে ।
ইএনটি বিশেষজ্ঞ এনকে মোহন জানান, শব্দবাজির তীব্র আওয়াজে কানের পর্দায় ছিদ্র হতে পারে, এমনকী পর্দা ফেটেও যেতে পারে । এর ফলে শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । তবে কানের পর্দা অক্ষত থাকলেও বিপদ এড়ানো যায় না । কারণ, তীব্র শব্দের অভিঘাতে কানের ভিতরের অংশ এবং শ্রবণস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এর জেরে সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে । আবার শব্দের তীব্রতা অত্যধিক হলে এবং বাজি কানের খুব কাছে ফাটলে স্থায়ীভাবেও শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে ।
শুধু শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া নয়, বাজির তীব্র শব্দের কারণে কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ বা টিনিটাস, মাথা ঘোরা-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । চিকিৎসকের কথায়, আচমকা 120 ডেসিবেল-এর বেশি শব্দ কানের কাছে হলে স্থায়ীভাবে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট বেশি। বিশেষ করে শেল বা এই ধরনের বড় শব্দবাজি অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাজি ফাটার পর হঠাৎ কানে কম শুনলে কী করবেন ?
চিকিৎসক বলেন, "এমন কোনও সমস্যা দেখা দিলে একেবারেই দেরি করা উচিত নয় । যত দ্রুত সম্ভব নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে । 24 ঘণ্টার মধ্যে এবং অন্তত 48 ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি । প্রয়োজনে হিয়ারিং টেস্ট করে শ্রবণশক্তির ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ করা হয় । সমস্যা ধরা পড়লে চিকিৎসক পরিস্থিতি অনুযায়ী স্টেরয়েড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । তা মুখে খাওয়ার ওষুধ অথবা কানে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমেও দেওয়া হতে পারে । দ্রুত চিকিৎসা শুরু হলে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে ।
শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে শব্দবাজির প্রভাব আরও বেশি হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন চিকিৎসক । আচমকা বিকট শব্দে শিশুরা ভয় পেতে পারে, চমকে উঠতে পারে । অন্যদিকে, বয়স্কদের মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য হারানোর সমস্যা দেখা দিলে পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই শিশু ও বয়স্কদের শব্দবাজির কাছাকাছি না রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ।
শুধু শব্দের অভিঘাত নয়, বাজি থেকে সরাসরি আগুন এবং বিস্ফোরণের ফলেও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । বিশেষ করে রংমশাল, তুবড়ি বা চকোলেট বোম ফাটানোর সময় সামান্য অসতর্কতাই হাত, মুখ ও চোখে গুরুতর আঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
প্লাস্টিক ও রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অনুপম গোলাশ জানান, বাজি ফাটানোর সময় সবচেয়ে বেশি হাতের বার্ন ইনজুরি দেখা যায় রংমশালের ক্ষেত্রে । হাতে রংমশাল বা চকোলেট বোম ফেটে গেলে ত্বক পুড়ে যেতে পারে । অন্যদিকে, তুবড়ি ফাটানোর সময় যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে আগুন মুখের দিকে ছিটকে আসতে পারে । তুবড়ি বিস্ফোরণের ফলে আগুনের পাশাপাশি সেখান থেকে বেরিয়ে আসা স্প্লিন্টার মুখ বা চোখে ঢুকে গুরুতর আঘাত করতে পারে । বিশেষ করে চোখে এই ধরনের আঘাতের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে । এমন দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
চিকিৎসকের পরামর্শ, হাত বা শরীরের কোনও অংশ পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটি 15 থেকে 20 মিনিট ধরে প্রবাহিত ঠান্ডা জলের নীচে রাখতে হবে । এতে পোড়ার তীব্রতা এবং যন্ত্রণা অনেকটাই কমানো সম্ভব । তবে পোড়া জায়গায় কোনওভাবেই টুথপেস্ট, বরফ বা আইস প্যাক লাগানো যাবে না । মুখ বা চোখে আগুন কিংবা বাজির কণা লাগলেও ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যেতে হবে । বিশেষ করে চোখে আঘাত লাগলে কোনও অবস্থাতেই দেরি করা উচিত নয় ।
উৎসবের মরসুমে বাজির ধোঁয়া ও শব্দের পাশাপাশি শীতের দূষণও নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে । শীতকালে তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং টেম্পারেচার ইনভার্সনের কারণে বাতাসে দূষিত পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে যায় । তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ফুসফুসে । বিশেষ করে সিওপিডি-তে আক্রান্তদের কাছে এই সময়টা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ । পালমোনোলজিস্ট অরূপ হালদার জানান, শীতকালে বায়ুদূষণ বাড়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগীদের কাশি, কফ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যায় । সিওপিডি বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ মূলত দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের অসুখ । বয়স্কদের মধ্যে এই রোগের প্রবণতা বেশি দেখা যায় । শীতকালে বাতাসে পিএম 2.5, পিএম 10, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোনের মতো দূষণকারী পদার্থের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রোগীদের শ্বাসকষ্ট আরও বাড়তে পারে ।
চিকিৎসকের কথায়, দূষণের কারণে সিওপিডি রোগীদের রোগের আকস্মিক অবনতি বা এক্সারবেশন হতে পারে । চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই পরিস্থিতিকে 'লাং অ্যাটাক' বলা হয় । প্রতিবার এই ধরনের অ্যাটাকের পরে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা আরও কমে যেতে পারে । অর্থাৎ, ফুসফুসের যে ক্ষতি হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না । শীতকালে এই কারণেই সিওপিডি রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির প্রবণতা বাড়ে । গুরুতর ক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকে ।
শুধু সিওপিডি নয়, অ্যাজমা এবং ব্রঙ্কিয়েকটাসিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগীদেরও শীতকালে সমস্যা বাড়তে পারে । শুষ্ক আবহাওয়ায় কফ জমে যাওয়া, কফ বের করতে অসুবিধা এবং শ্বাসনালিতে প্রদাহের সমস্যা বাড়ে । এমনকী যাঁদের আগে থেকে ফুসফুসের কোনও সমস্যা নেই, তাঁদের ক্ষেত্রেও অত্যধিক বায়ুদূষণের কারণে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে ।
শীতের দূষণ থেকে বাঁচতে প্রতিদিন আবহাওয়ার খবরের পাশাপাশি এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক অরূপ হালদার। একিউআই খারাপ থাকলে বাইরে বেরোনোর সময় এন95 মাস্ক ব্যবহার করা উচিত । বিশেষ করে শীতকালে ভোরের দিকে মর্নিং ওয়াক না করার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি । তাঁর মতে, সকাল 8টা থেকে বিকেল 3টের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করা তুলনামূলক ভালো । তবে কোনওদিন দূষণের মাত্রা অত্যধিক থাকলে সেদিন বাইরে হাঁটতে না যাওয়াই উচিত । তার পরিবর্তে বাড়িতে হালকা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা যেতে পারে ।
যাঁদের আগে থেকেই সিওপিডি, অ্যাজমা বা অন্য কোনও দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের নিয়মিত ওষুধ এবং ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে । পাশাপাশি ফ্লু ও নিউমোনিয়ার টিকা নেওয়াও জরুরি । সর্দি-কাশি হলে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে ।
চিকিৎসকদের মতে, উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে শরীরের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে এমন কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় । শব্দবাজি থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, বাজি পোড়ানোর সময় সতর্ক থাকা এবং শীতের দূষণ সম্পর্কে একমাত্র সচেতন থাকাই পারে বড়সড় বিপদ এড়াতে । কারণ, উৎসবের আনন্দ কয়েক দিনের, কিন্তু অসতর্কতার জেরে তৈরি হওয়া শারীরিক ক্ষতি থেকে যেতে পারে দীর্ঘদিন, এমনকী সারা জীবনও ।