কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন কি আদৌ হবে ! আগামী সপ্তাহে শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি
KMC Election: কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে পুরভোটের ভবিষ্যত ৷
Published : November 19, 2026 at 8:19 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 19 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করেছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ । প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত যত মামলা দায়ের হয়েছে সবগুলির একসঙ্গে আগামী সোমবার শুনানি করা হতে পারে । তার উপর নির্ভর করছে পুর ভোটের দিনক্ষণ ৷
কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে 144 থেকে 209টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সিপিএম কাউন্সিলর দীপু দাস একটি মামলা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে । সেই মামলায় গত 6 নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই সংক্রান্ত মামলা সিঙ্গেল বেঞ্চে নিস্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুরভোট ঘোষণা করতে পারবে না । সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আপিল করেছে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর । পাশাপাশি মামলার অন্যান্য পক্ষের তরফে ক্যাভিয়েটও দায়ের করা হয়েছে ।
রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার চলতি বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পুর নির্বাচন করাতে চায় বলে আগেই ঘোষণা করেছিল । চলতি মাসে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে জানিয়েছিল রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন । কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের মামলার গেরোয় এখন ঝুলে রয়েছে পুর নির্বাচনের ভবিষ্যৎ । ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, আইনি জটিলতায় পুর নির্বাচন করা না-গেলে চলতি বছরের 1 ডিসেম্বর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে 'কো-অর্ডিনেটর' বা সমন্বয়ক নিয়োগ করা হবে । স্বাভাবিকভাবে কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে পুরভোটের ভবিষ্যত ৷
এদিকে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, "আমরা সবরকমভাবেই প্রস্তুত । এবার নির্বাচন কমিশন কবে দিন ঘোষণা করে সেটারই অপেক্ষা ৷ কিন্তু আমরা চাই পুরভোট দ্রুত হোক, কারণ আমাদের টিম দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে । দেখার চেষ্টা করছি সর্বত্র কোথাও যেন ময়লা না থাকে । পুরোটাই একটা কাঠামো তো, সেখানে বেশিদিন লোক না থাকলে মানে কাউন্সিলর না থাকলে তৃতীয় স্তরের যে সরকার সেটা না হলে মানুষের অসুবিধা হয় । তাই আমার মনে হয় দ্রুত ভোট হওয়া উচিত । ডিসেম্বর মাসেই ভোট হওয়ার কথা শুনছিলাম । এখনও আমি জানি ডিসেম্বরেই হবে । টেকনিক্যাল সমস্যা যেখানে আছে সেটা আমাদের আইন শাখা আরও ভালো বলতে পারবে । কিন্তু আমরা চাই ডিসেম্বর মাসে হয় গেলেই ঠিক আছে ।"