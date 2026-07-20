চোখের চিকিৎসায় অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদন, এখনই সাড়া দিল না হাইকোর্ট

চোখের চিকিৎসায় অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদন, এখনই সাড়া দিল না হাইকোর্ট
প্রয়োজনে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানকে অভিষেকের চোখ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার কথাও বলেছেন বিচারপতি ৷
Published : July 20, 2026 at 1:12 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বড় স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ 6 অক্টোবর অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । মানে এই সময়ের মাধ্যে তাঁকে গ্রেফতার করা বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না ৷
এর আগে 21 জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত । সোমবার সেটাই বাড়িয়ে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । তবে চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেকের বিদেশ যাওয়ার আবেদনে এখনই সাড়া দিলেন না বিচারপত । অগস্ট মাসে এই বিদেশযাত্রার আবেদনের শুনানি করবেন।
অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদন নিয়ে এদিন মৃদু ভর্ৎসনা করে কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি বলেন, "আমাদের রাজ্যে এত ভালো ভালো চোখের ক্লিনিক রয়েছে । তদন্তে আগে সহযোগিতা করুন । প্রয়োজনে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে ৷ এই সমস্যার চিকিৎসা এখানে সম্ভব কিনা জানার চেষ্টা হবে ।" রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "বিচারপতি কৌশিক চন্দও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।"
বিচারপতি ভট্টাচার্য আবারও বলেন, "আমি এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানকে প্রয়োজনে নির্দেশ দেব মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে আপনার চোখের বিষয়ে রিপোর্ট দিতে । একটা নির্দিষ্ট তারিখে তিনি রিপোর্ট দেবেন । আপনার চোখের চিকিৎসা এখানে হয় কিনা সেটা আগে আদালত দেখতে চায় । এখন বিদেশ যাওয়ার অনুমতি কোনওভাবেই দেওয়া সম্ভব নয় ।"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু তদন্তে সহযোগিতা করছেন সেই জন্য অন্তর্বর্তীকালীন যে রক্ষাকবচ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেটা বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছে আদালত । তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে । কিন্তু চোখের চিকিৎসা সংক্রান্ত আবেদন অগস্ট মাসে শুনানি করবে আদালত ।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন ৷ এই অভিযোগে 15 মে বিধাননগর সাইবার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয় । এফআইয়ার খারিজের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক । বিচারপতি ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেন । কিন্তু বিদেশযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন । সেই নির্দেশ শিথিল করার আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক । আপাতত তাতে সুরাহা পেলেন না তিনি ।
বেশ কয়েক বছর আগে নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে দুর্ঘটনার স্বীকার হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ । গুরুতর আঘাত পান চোখে ৷ তারপর একাধিকবার বিদেশে গিয়েছেন চোখের চিকিৎসার জন্য । এবার ভোট মিটতেই ফের চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার অনুমতি চান তিনি । তাতেই হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে ৷