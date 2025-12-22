ETV Bharat / state

400 জনের বদলে মেসির কাজে পৌঁছে যান হাজার অনুরাগী, হাইকোর্টের শুনানিতে উঠল পুলিশি ব্যর্থতার প্রশ্ন

মেসিকাণ্ডে দায়ের হওয়া তিনটি জনস্বার্থ মামলায় প্রায় 3-4 ঘন্টা ধরে বিস্তারিত শুনানি হল হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

cal hc
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল চিত্র)
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে মেসি দর্শনকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনার তদন্তভার রাজ্য পুলিশের বদলে অন্য কোনও সংস্থার কাছে যাবে কি না, তা নিয়ে কোনও নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ যুবভারতীর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে এবং দর্শকদের অর্থ ফেরত দেওয়া ও আর্থিক তছরুপের তদন্তের আর্জিতে মোট তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সোমবার প্রায় 3-4 ঘণ্টা ধরে বিস্তারিত শুনানি হল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলার শুনানিতে ঘটনার দায় রাজ্য পুলিশের উপর দায় ঠেলে দিলেন সংগঠক শতদ্রু দত্ত। তাঁর দাবি, যত পাস অনুমোদন করা হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি লোক মেসির কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ৷ এই ঘটনার দায় পুলিশকেই নিতে হবে ৷ পাল্টা রাজ্যের বক্তব্য, ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় দিতে হবে তদন্ত কমিশনকে। অন্যদিকে, কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী ৷ শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছেন দুই বিচারপতি।

MESSI FIASCO KOLKATA
মেসি বিশৃঙ্খলার সেই মুহূর্ত (ফাইল চিত্র)

শুনানিতে কী কী হল ?

শতদ্রুর আইনজীবী ইন্দ্রনীল রায় জানান, সংগঠকরা সবমিলিয়ে মাত্র 400টি পাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মেসির কাছাকাছি প্রায় 1 হাজার লোক চলে এসেছিল ৷ এই ঘটনার দায় পুলিশকেই নিতে হবে। ভিআইপি গেটে ঢোকার সময়ও জটলা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই দায় শতদ্রু দত্তের নয়। পাশাপাশি অন্য তিনটি রাজ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনে কোনও সমস্যাই হয়নি। রাজ্য সরকারের বক্তব্য গোটা ঘটনার তদন্ত হচ্ছে । কীভাবে কী হয়েছে তা জানতে সময় দিতে হবে তদন্ত কমিশনকে। পাশাপাশি রাজ্যের তরফে আরও বলা হয়, যুবভারতীর ভিতরে জল নিয়ে প্রবেশ করার কোনও অনুমতি নেই ৷ এমনকী পাউচও নিয়ে ঢোকা যায় না বলে রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতে জানিয়েছেন।

রাজ্যকে দুষলেন শুভেন্দুর আইনজীবী

বিধানসভার বিরোধী দলনেতার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান, 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানের জন্য অগস্ট মাস থেকে ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করা হয়। শতদ্রু প্রচার করেন যুবভারতীতে মেসি আসবেন তারপর সেখানে কিছু সময় বল নিয়ে তিনি খেলবেন। তারপর তাঁকে সংবর্ধনায় দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু তিনি মেসিকে দিয়ে একটা 70 ফুটের মূর্তির উন্মোচন করান। তারপর হোটেলে মেসিকে নিয়ে টাকার বিনিময়ে ছবি তোলার ব্যাবস্থা করা হয়। ফলে মাঠে পৌঁছতে মোসির 40 মিনিট দেরি হয়ে যায়। আয়োজক শতদ্রু দত্ত জানান, তিনি মাত্র 150টির মতো পাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আরও 300-রও বেশি পাশ দেওয়া হয় বিভিন্ন ব্যাক্তিকে। আসলে আয়োজক শতদ্রু দওকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসক দল এই সব কাজ করিয়েছে। ফলে সাধারণ দর্শক যাঁরা টাকা দিয়ে মেসিকে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিছুই দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন । মেসিকেও দ্রুত মাঠের বাইরে নিয়ে চলে যেতে হয়।

MESSI FIASCO KOLKATA
ঘটনার তদন্তে গঠিত কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজী বী (ফাইল চিত্র)

নিজের বক্তব্যে ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়েরের প্রসঙ্গটিরও উল্লেখ করেন বিল্বদল ৷ তিনি জানান, বিধাননগর দক্ষিণ থানার পক্ষে দীপঙ্কর দত্ত (সাব ইনসপেক্টর) সন্ধ্যা 6.30 মিনিট নাগাদ একটি এফআইআর করেন। শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। সবথেকে উদ্বেগের বিষয় 7-8 জন দর্শককেও গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনায় রাজ্যের শাসক দলের একাধিক মন্ত্রীর যে যোগ রয়েছে, সে ব্যাপারে পুলিশের দায়ের করা এফআইআরে কোনও উল্লেখ নেই।

বিল্বদলের আরও দাবি, স্টেডিয়ামের ভিতরে জলের বোতল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না-থাকলেও 200 টাকা করে ভিতরে জলের বোতল বিক্রি করা হয়েছে । টাকার বিনিময়ে সেলফি তোলা চলেছে। পুলিশ যে এফআইআর করেছে তা আসলে লোক দেখানো। প্রভাবশালীদেরকে আড়াল করার হাতিয়ার হিসাবে এটা করা হয়েছে । যারা ভিতরে জড়িত তাদেরকে আড়াল করার প্রচেষ্টা।

অন্য একটি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর আইনজীবী জানান, ঘটনায় আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে । সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে মেসিকে আগাম 65 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। কোথা থেকে সেই টাকা দেওয়া হল ? এই অনুষ্ঠানে মাঠের ভিতরে যা হয়েছে তা আসলে মাঠের বাইরের স্ক্যামের ফল। স্টেডিয়াম হোটেলের অনুষ্ঠান পুরোটাই ম্যানেজ করেছেন মন্ত্রী সুজিত বসু । আর যুবভারতীতে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী (এখন প্রাক্তন) অরূপ বিশ্বাস। যেহেতু রাজ্যের মন্ত্রীরা যুক্ত রয়েছেন এখানে তার জন্য এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। এরপর বিল্বদল জানান, অনুসন্ধান কমিশন এভাবে গঠন করা যায় না। কারণ তখন বিধানসভা কোনও অধিবেশনে চলছিল না ৷ এটা আসলে প্রভাবশালীদের আড়াল করার প্রচেষ্টা। সংবাদমাধ্যমের খবরের ভিত্তিতে মামলা করা হয়নি। এখানে যে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে সেটারও তদন্ত করা হোক। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম তৃতীয় মামলাকারীর পক্ষে বলেন, অভিযুক্ত যখন তদন্তকারী সংস্থা বেছে নেয় তখন দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়।

MESSI FIASCO KOLKATA
মামলার শুনানিতে ঘটনার দায় রাজ্য পুলিশের উপর দায় ঠেলে দিলেন সংগঠক শতদ্রু দত্ত (ফাইল চিত্র)

ইডিকে দিয়ে তদন্তের দাবি

মামলাকারী ময়ুখ বিশ্বাসের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় জানান, 13 ডিসেম্বরের ইভেন্টের অডিট করা হোক সিএজি-কে দিয়ে। সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেটিং অথরিটিকে দিয়েও এই ঘটনার তদন্তের ব্যবস্থা করে অডিট করা হোক। অনুষ্ঠানের টিকিটে যে সিল মারা হয়েছে সেটা রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের । তার মানে পুরো অনুষ্ঠান আসলে রাজ্যের। সমস্তটার পিছনে রাজ্য সরকার রয়েছে। এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ইডিকে দিয়ে তদন্ত করা প্রয়োজন।

বড় অঙ্কের দুর্নীতির অভিযোগ বিকাশের

আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ফুটবলের নামে সাধারণ মানুষের টাকার নিয়ে বিপুল আর্থিক দুর্নীতি করা হয়েছে। একটি প্রশাসনিক কমিটি ডিজিপিকে সাসপেন্ড করেছে । রাজ্যের কোনও এজেন্সির পক্ষে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয় ৷ তাই এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ পুলিশ দর্শকদের উপর সমস্ত দায় ঠেলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে । রাজ্যের তিন জন আইপিএস অফিসারকে নিয়ে তদন্তকারী দলও গঠন করা হয়েছে । কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীরা যুক্ত। এর নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না।

কল্যাণের হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বাহিনী

রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান, সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে লিয়েন্ডার পেজের মত ব্যাক্তিরা যে থাকবেন তা লিখিতভাবে জানানো হয়নি পুলিশকে। ইমেল করে জানান হয়। যুবভারতীর ভিতরে জলের বোতল বা পাউচের অনুমতি নেই। মেসিকে জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। কতজন নিরাপত্তা রক্ষী থাকবে, সে ব্যাপারে কিছু জানান হয়নি।"

বিচারপতি সুজয় পালের প্রশ্ন

অভিযোগ উঠেছে, স্টেডিয়ামের ভিতরে যা হয়েছে তার ভিত্তিতেই এফআইআর করা হয়েছে। কিন্তু বাইরে যা হয়েছে তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ এ ব্যাপারে রাজ্যের কি মত ? উত্তরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। এগুলো শুনতে খুব ভালো। মিডিয়াকে চট করে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। একটা কমিটি যখন গঠন করা হয়েছে আদালতের কাছে আর্জি জানাব, যাতে তাদের কাজ করতে দেওয়া হয়। শতদ্রু দত্তের পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 22 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷

