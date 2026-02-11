চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙতে পারে, কিন্তু বিচারব্যবস্থা ভাঙবে না: হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙতে পারে, কিন্তু বিচারব্যবস্থা ভাঙবে না: হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
বুধবার জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে শুনানি শুরু হল৷ সেখানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে৷
Published : February 11, 2026 at 7:40 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 ফেব্রুয়ারি: জলপাইগুড়ির ইতিহাসে আজ এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নিজস্ব ভবনে শুরু হল শুনানি। বুধবার সার্কিট বেঞ্চের নিজস্ব ভবনে শুনানি শুরুর আগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল৷ তিনি ওই অনুষ্ঠানে বলেন, ‘‘আজ চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙতে পারে৷ কিন্তু বিচারব্যবস্থা ভাঙবে না।’’
এদিন সার্কিট বেঞ্চে শুনানিতে বসেন প্রধান বিচারপতি৷ এছাড়াও শুনানি করেন বিচারপতি পার্থসারথী সেন, বিচারপতি শম্পা সরকার, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ-সহ আরও অনেকে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে বসেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেন। শুনানি শুরুর আগে প্রধান বিচারপতিকে এদিন সংবর্ধনা জানায় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন। সেখানেই এই মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি।
জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, “জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে আজ এক আনন্দের দিন। আমাদের কাছে খুব আনন্দের। আজ থেকে সার্কিটে বেঞ্চের নিজস্ব ভবনে কাজ শুরু হল। আজ প্রধান বিচারপতি মামলা শুনলেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ তিনি বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে তিনি একটি উদাহরণ টেনে নিয়ে বলেছেন, ‘চেয়ার-বেঞ্চ ভেঙে যাবে, কিন্তু বিচারব্যবস্থা কোনোদিন ভাঙবে না৷ এবার আমরা স্থায়ী বেঞ্চ চাই।’ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা নিয়েই সার্কিট চলছে। মালদহ ও দুই দিনাজপুরও দ্রুত অন্তর্ভুক্তি কেবল সময়ের অপেক্ষা। আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই তিন জেলাও সার্কিট বেঞ্চের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”
জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আজ প্রধান বিচারপতি নিজে এসে আজ সার্কিট চালু করলেন। আজ আমরা হাইকোর্ট বারের থেকে প্রধান বিচারপতিকে আমরা সংবর্ধনা দিলাম। আজ প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। আমরা খুব খুশি। আমরা স্থায়ী বেঞ্চের দাবি করে আসছি। প্রধান বিচারপতি নিজে এসে সার্কিট চালু করে গেলেন। এটা একটা দৃষ্টান্ত এটা যাতে চলতে থাকে এই দাবি আমরা করেছি, যাতে প্রধান বিচারপতি এখানে আসেন।’’
2012 সালে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী ভবনের শিলান্যাস হয়৷ 2019 সালে অস্থায়ী ভবনে আদালতের কাজ শুরু হয়৷ গত 17 জানুয়ারি জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-সহ ওড়িশা, কেরালা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা।