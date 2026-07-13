তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলা, ঋতব্রতর আবেদন ফেরালো হাইকোর্ট
তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে মামলার শুনানি হল হাইকোর্টে ৷ পার্টি হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তা মঞ্জুর করেননি বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
Published : July 13, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: তৃণমূলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টররেট (ইডি) ৷ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি হয় ৷ সেখানে এই মামলার পার্টি হওয়ার জন্য আবেদন জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তিনি জানান, তৃণমূলের কর্তৃত্বের বিষয়টি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন ৷ তাই আদালত এখনই এই বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে চায় না ৷
এদিন আদালতে এই মামলার শুনানির শুরুতেই ইডির পক্ষ থেকে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু মামলার নথিতে ডেরেক ও'ব্রায়েন সই নিয়ে আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে অথরাইজেশন দেওয়া হয়নি ডেরেক ও'ব্রায়েন-কে। একজন পার্টির সদস্য এভাবে ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে মামলার নথিতে সই করলে, সেই মামলা শোনা উচিত নয় আদালতের। কারণ, এখানে তথ্য গোপন করা হতে পারে।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি পাল্টা বলেন, ‘‘এর আগে 9 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলাকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তথ্য গোপন করার অভিযোগ আসছে কীভাবে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘7 জুলাই ইডি তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এখন পর্যন্ত মোট আটটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এবং বিষয়টি আমরা বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আগেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছি। মে মাসের 4 তারিখের আগে এই অ্য়াকাউন্ট থেকেই টাকা নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন প্রার্থীরা। তখন কোনও অভিযোগ ছিল না। 18 জুন একটা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 19 জুন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। একটা রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়। 7 জুলাই ফের ইডি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে।’’
অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ‘‘18 জুন অভিযোগ পাওয়ার পরই সন্ধ্যে 6টার সময় পুলিশ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে বলে। পুলিশ যেন অন্যান্য সব ব্যাপারেও এরকম দ্রুত পদক্ষেপ করে। পিএমএলএ আইনের 17(1)ধারায় ইডি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। প্রথমে আপনি আমাকে ক্রিপল (পঙ্গু করে) করে তারপর বলছেন আদালতে আবেদন করতে পারেন। দেশে একটা রাজ্য নেই, যেখানে দেখা গিয়েছে বিরোধী দল কে, তা ঠিক করছে শাসক দল। এখানেই গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটছে এই রাজ্যে। ডেরেক ও'ব্রায়েন তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, ‘‘এয়ার ক্রাফট এবং চপার কেনার জন্য প্রায় 440 কোটি খরচ করা হয়েছে ৷ সেটা নিয়েই অভিযোগ। তার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ইডি পুলিশের মতো কাজ করছে। ’’ তখন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, ‘‘কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সমস্যা কোথায় ?’’ উত্তরে কিশোর দত্ত বলেন, ‘‘ইসিআইআর খারিজ করা হোক অবিলম্বে। এবং অন্যান্য অ্যাকাউন্ট ডিফ্রিজ করা হোক।’’
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী এই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু অনুমতি দিলেন না বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, তৃণমূল কার সেটা বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের বিবেচনার বিষয়। এর মধ্যে আদালত এখন ঢুকতে চায় না। এরপর বিচারপতি জানতে চান, ‘‘পুলিশের এফআইআরের ভিত্তিতেই কি ইডি তদন্ত করছে ?’’ অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী জানান. ‘‘পুলিশের কোনও অভিযোগে যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাই তাহলেও আমরাও তদন্ত করতে পারি।’’