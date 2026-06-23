অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচ বাতিলের আবেদনে কী বলল হাইকোর্ট
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ আগামী 2 জুলাই ফের এই মামলার শুনানি করবে ।
Published : June 23, 2026 at 12:58 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: অরূপ বিশ্বাসের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ বাতিল করার আবেদনে আপাতত পিছিয়ে গেল শুনানি ৷ মেসি-কাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রীর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ বাতিল করার আবেদন জানিয়েছিলেন শতদ্রু দত্ত ৷ তবে তাঁর দায়ের করা মামলার শুনানি আপাতত জুলাই মাসের দুই তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, সব পক্ষ তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত রায়কে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করছেন, সেই সবকিছু আগামী 2 জুলাই তাঁদের আদালতে পেশ করতে হবে ৷ তারপরই সেদিন এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত ৷
এদিন অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "এই ভাবে একজন মামলাকারী রক্ষাকবচ বাতিলের আবেদন জানাতে পারেন না ।" পালটা সওয়ালে শতদ্রু দত্তর আইনজীবীর বক্তব্য, "অরূপ বিশ্বাস তদন্তে সহযোগিতা করছেন না । তাঁকে একাধিকবার সমন পাঠানো হলেও তিনি হাজিরা দেননি । শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়েছেন ।" তবে এই মামলা নিয়ে রাজ্যের আইনজীবী অবশ্য এদিন জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী আপাতত তদন্তে সহযোগিতা করছেন । ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ আগামী 2 জুলাই ফের এই মামলার শুনানি করবে ।
প্রসঙ্গত, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ও টিকিট কালোবাজারি সংক্রান্ত মামলায় সোমবারই আবারও থানায় হাজিরা দেন অরূপ বিশ্বাস । বিধাননগর দক্ষিণ থানায় গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন । পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার হাজিরার সময় অরূপ বিশ্বাসকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঠে প্রবেশের বৈধ পাশ এবং নথিপত্রের প্রামাণ্য দলিল নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল । কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অরূপ বিশ্বাসকে আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত কোনওরকম দমনমূলক পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷ তবে তদন্তে পুলিশকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ।
প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে প্রাক্তন মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "তদন্তাধীন বিষয় নিয়ে আমি বাইরে কিছু বলব না । যা বলার তা আদালতেই বলব । তবে সত্যের জয় হবেই ।"