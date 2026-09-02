হাসপাতালে প্রসূতিদের আত্মীয়ের থেকে বেআইনিভাবে টাকা আদায় ! কাঠগড়ায় স্বাস্থ্যকর্মীরা

হাসপাতালে প্রসূতিদের আত্মীয়ের থেকে বেআইনিভাবে টাকা আদায় ! কাঠগড়ায় স্বাস্থ্যকর্মীরা
জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা ৷ মৌখিক অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 2, 2026 at 8:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 সেপ্টেম্বর: ভর্তি হওয়া প্রসূতিদের আত্মীয়ের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়িতে ৷ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাবে এই ঘটনা রোজই ঘটছে বলে অভিযোগ ৷
রোগীর আত্মীয়দের দাবি, প্রসূতিদের লিফটে ওঠানো-নামানো, অপারেশন থিয়েটার ও লেবার রুম থেকে বের করার জন্য টাকা নেওয়া হয় ৷ রোগী পিছু 200 থেকে 300 টাকা করে নেওয়া হয় ৷ এমনকী, সদ্যোজাতকে দেখতে হলেও আত্মীয়দের 100 টাকা খরচ করতে হয় ৷ স্বাস্থ্যকর্মীরাই এই নিয়মবিরুদ্ধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷
এই অভিযোগ নতুন নয় ৷ এই নিয়ে আগেও প্রচার করা হয়েছে ৷ তার পরও পরিস্থিতির বদল হয়নি ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ৷
মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে টাকা আদায়
জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাবে সারা বছরই রোগীর ভিড় লেগে থাকে ৷ সেখানে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহারের বহু প্রসূতি এই হাসপাতালে আসেন ৷ প্রসবের জন্য লিফটে ওঠাতে-নামাতে হয় প্রসূতিদের ৷ সেই সময় রোগীর আত্মীয়দের থেকে টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
রোগীর আত্মীয়দের আরও অভিযোগ, প্রসূতিদের অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করা ও লেবার রুম থেকে বের করার সময়ও টাকা নেন স্বাস্থ্যকর্মীরা ৷ শুধু তাই নয়, অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রসূতিদের পোশাক বদলে দেওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যও টাকা নেওয়ার অভিযোগ কর্তব্যরত কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে ।
কী বলছেন রোগীর আত্মীয়রা ?
এক রোগীর আত্মীয় একরামুল হক বলেন, ‘‘যাঁর কাছে যেমন, তাঁর কাছে লিফটে তোলার জন্য 200-300 টাকা নেওয়া হচ্ছে । এটা কখনোই উচিত না । সবার কাছেই এই রকম ভাবে টাকা নেওয়া হচ্ছে । আমি সরকারকে বলব এটা বন্ধ হোক । গরিব মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন ৷ সেখানে যদি তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়, সেটা ঠিক না ।’’
একই কথা বলেছেন এক প্রসূতির স্বামী রতন বর্মন ৷ তিনি বলেন, ‘‘গর্ভবতী মায়েদের লিফটে করে ওঠাতে ও নামাতে টাকা নেওয়া হচ্ছে । আমরা গরিব মানুষ৷ সরকারি হাসপাতালে এসেছি পরিষেবা নিতে ৷ কিন্তু এইভাবে যদি আমাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়, তাহলে আমরা কী করতে পারি । আমরাও বাধ্য হয়েই টাকা দিই । তবে এটা বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করি ।’’
অন্য এক রোগীর আত্মীয় যাদব দেবনাথের অভিযোগ, ‘‘আমাদের কাছ থেকেও 150 টাকা নিয়েছিল । গর্ভবতী মায়েদের লিফটে করে ওঠানো-নামানো করাতে টাকা দিতে হচ্ছে, সরকারি হাসপাতালে টাকা না নেওয়া উচিত ।’’ চিকিৎসাধীন এক প্রসূতির স্বামী অখিল বর্মন বলেন, ‘‘আমার স্ত্রীকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে আনার পর আমার কাছে 200 টাকা দাবি করা হয়েছে রোগীকে ওঠানোর জন্য৷ আমি টাকাও দিয়েছি পরিষেবা পাওয়ার জন্য ৷ টাকা না দিলে যদি পরিষেবা না দেয়, সেই কারণেই টাকা দিয়েছি ৷
ময়নাগুড়ির বাসিন্দা আলি শেখ বলেন, ‘‘আমার স্ত্রীকে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে লিফটে তুলতে 200 টাকা নেওয়া হয়েছে । আবার লেবার রুমে নিয়ে আসার জন্য 200 টাকা দিতে হয়েছে । সন্তানকে দেখার জন্য 100 টাকা দিতে হয়েছে । লিখিত অভিযোগ করলে যদি আমাদের চিকিৎসাধীন বাচ্চা ও মায়ের ক্ষতি হয়, তাই লিখিত অঅভিযোগ করিনি । তবে এটা বন্ধ হওয়া উচিত ।’’
কী বলছে কর্তৃপক্ষ ?
জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ড. কল্যাণ খাঁ বলেন, ‘‘আমাদের কাছে এমন অভিযোগ মৌখিকভাবে এসেছে । আমরা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছি । এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই বিষয়ে কড়া নজর থাকবে ।’’ জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, ‘‘গুরুতর অভিযোগ । আমি শীঘ্রই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব ৷’’
এদিকে মাদার অ্য়ান্ড চাইল্ড হাবে কর্তব্যরত কর্মীদের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের যে অভিযোগ উঠেছে, তা বন্ধ করতে প্রচারও শুরু হয়েছে ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাইক বাজিয়ে এর বিরুদ্ধে সচেতন করছে রোগীর আত্মীয়দের ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এসবের পরও কি বন্ধ হবে অবৈধ টাকা আদায় ?