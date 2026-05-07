রাতেই হয়েছে ওটি, এখনও আচ্ছন্ন ! কেমন আছেন শুভেন্দুর আপ্তসহায়কের গাড়ির চালক
তাঁর ডান কাঁধ, ফুসফুস এবং যকৃতে - যে তিনটি অংশে গুলি লেগেছিল তা অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়েছে । বর্তমানে তিনি আইসিইউ-তেই আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন৷
Published : May 7, 2026 at 11:09 AM IST
কলকাতা, 7 মে: এখনও পর্যন্ত আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের গাড়ির চালক ৷ তাঁর গায়ে বিদ্ধ হওয়া গুলি গতকাল রাতেই অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়েছে ৷ তবে এখনও তিনি আইসিইউ-তে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
বুধবার রাতে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয় শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে । খুব কাছ থেকে দুষ্কৃতীরা পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে চন্দ্রনাথের শরীর ঝাঁজরা করে দেয় ৷ গুলি লাগে তাঁর গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেড়ার গায়েও ৷ গতকাল রাতেই চন্দ্রনাথের গাড়ির চালকের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে । তাঁর ডান কাঁধ, ফুসফুস এবং যকৃতে - যে তিনটি অংশে গুলি লেগেছিল তা অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়েছে । বর্তমানে তিনি আইসিইউ-তেই আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন ৷
তাঁর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে চিন্তায় রয়েছেন চিকিৎসকরা । রাতেই জ্ঞান ফিরেছিল তাঁর । গতকাল রাতে পুলিশের তরফ থেকে তাঁর একটি স্টেটমেন্ট বা জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে । কিন্তু শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক হওয়ায় এবং আচ্ছন্ন ভাব থাকায় তা স্পষ্ট নয় । বর্তমানে বুদ্ধদেব খুবই ট্রমার মধ্যে রয়েছেন । ফলে চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন । বৃহস্পতিবার সকালে মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসকরা ফের তাঁর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখবেন ৷
অন্যদিকে চন্দ্রনাথের মরদেহ গতকালই বারাসত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে । সেখানেই হবে ময়নাতদন্ত । গতকাল রাতে বারাসত মেডিক্যাল কলেজে মেইন যে বিল্ডিংয়ে প্রিন্সিপালের অফিস, সেখানে একটি মর্গ রয়েছে ৷ সেখানেই অত্যাধুনিক ফ্রিজারে রাখা ছিল চন্দ্রনাথের দেহ । সেখান থেকে সকাল সাড়ে নটার সময় মূল মর্গে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে । দুপুর 12 টা নাগাদ চন্দ্রনাথ রথের ময়নাতদন্ত শুরু হবে। ময়নাতদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি করার জন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে মর্গে । পুলিশের নির্দেশের উপরে নির্ভর করছে ভিডিয়োগ্রাফি হবে কি না । ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে আগে ভাগেই জোরকদমে প্রস্তুতি বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে ।
অন্যদিকে মধ্যমগ্রামে এই ঘটনার পাশাপশি পানিহাটিতে হয়েছে বোমাবাজি । পানিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কাছে বিস্ফোরণে আহত হয়ে সাগরদত্ত হাসপাতালে ভর্তি ছয়জন বিজেপি সমর্থক । ঘটনাস্থল আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বাড়ির খুব কাছেই বলে জানা যাচ্ছে । আহতদের নাম মুরলী সুখলা, ওমপ্রকাশ মাহাতো, অমিত কুমার সাহু, সুরেন্দ্র তিওয়ারি, রাকেশ গোস্বামী এবং সুব্রত বসু । এঁদের মধ্যে কয়েকজনের গতকাল রাতেই অস্ত্রোপচার হয়েছে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন । জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে একজন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর হয়ে রাজনৈতিক প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন । এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে । দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি উঠছে ।