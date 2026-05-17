স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে তৎপরতা, রাতে একাধিক সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যসচিব
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্যসচিব ।
Published : May 17, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 17 মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্যভবনের । শনিবার রাতে আচমকাই শহর কলকাতার একাধিক হাসপাতাল পরির্দশন করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ।
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্যসচিব । সেখানে গিয়ে হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । হাসপাতালে কতগুলি বেড ফাঁকা আছে, বর্তমানে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না সেই নিয়ে তদারকি করেন তিনি । তারঁ সঙ্গে রোগী পরিষেবার দিকটাও খুঁটিয়ে দেখেন স্বাস্থ্যসচিব । সরকার বদলাতে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে তৎপর রাজ্যের স্বাস্থ্যভবন ।
বৃহস্পতিবার নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসএসকেএম-এ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে শহর কলকাতার অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্যসচিবকে নিয়ে একটি বৈঠক হয় । সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দুই চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ এবং শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও । সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ারর কথা জানান । তিনি নির্দেশ দেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ তাঁর নির্দেশে উঠে আসে হাসপাতালে দালালরাজ বন্ধ করা থেকে শুরু করে, রোগী রেফার করা এবং অ্যাম্বুলেন্সের দাদাগিরি বন্ধ করার কথা ।
ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, অ্যাম্বুলেন্সে দালালরাজ বন্ধ করতে হবে । একটি অ্যাপস তৈরি করা হবে যেখানে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর নথিভুক্ত থাকবে । অ্যাপের বাইরে কোনও অ্যাম্বুলেন্স থাকবে না । তিন ধরনের অ্যাম্বুলেন্স থাকবে - সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স, মিডল টায়ার অ্যাম্বুলেন্স ও হাই-ক্যাপাসিটি অ্যাম্বুলেন্স । অ্যাম্বুলেন্সের রেটও অ্যাপসে জানিয়ে দেওয়া হবে । কিলোমিটারের উপর নির্ভর করে অ্যাম্বুলেন্সের চার্জ ঠিক করার কথা বলা হয়েছে ।
এছাড়াও কোন হাসপাতালে কত বেড ফাঁকা রয়েছে, তা দেখার জন্য সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয় । লাইভ মনিটরিং সিস্টেম মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদারকি করবেন নবান্ন থেকে । কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল যুক্ত থাকবে সেখানে । রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে বেড খালি না-থাকলে কেন্দ্রের কোনও হাসপাতালে বেড খালি থাকলে সেখানে বেড পাবেন রোগী । এমনকি বেসরকারি হাসপাতালে যদি বেড খালি থাকে সেখানেও ব্যবস্থা করা হবে । কোনও ভাবেই যেন রোগী বেড না-পেয়ে ফিরে যান এটা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । প্রত্যেক হাসপাতালের বেডের ক্যাপাসিটিও বাড়াতে বলা হয়েছে ।
বৈধ আই কার্ড ছাড়া হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ প্রত্যেক কর্মীর জন্য আই কার্ড বাধ্যতামূলক । 31 মে-র মধ্যে আই কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে । রেফার বন্ধ করতে বলা হয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকের পরই শুক্রবার স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন । সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশগুলোকে আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন । রাজ্যের স্বাস্থ্যের হাল ফেরানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেই বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা দেন । এছাড়াও শুক্রবার রাজ্যের আরও দুটি সরকারি হাসপাতালে সকালে আচমকা পরির্দশনে যান বিজেপির দুই চিকিৎসক বিধায়ক । একইভাবে শনিবার রাতেও আচমকাই হাসপাতাল পরিদর্শনে দেখা গেল স্বাস্থ্যসচিবকে ।