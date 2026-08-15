রবি থেকে বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত, কারা পাবেন 5 লক্ষের ক্যাশলেস চিকিৎসা ?

রবি থেকে বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত, কারা পাবেন 5 লক্ষের ক্যাশলেস চিকিৎসা ?
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 70 বছরের ঊর্ধ্বে কোনও নাগরিকও এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ পড়বেন না।
Published : August 15, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আগামিকাল, 16 অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। একই দিনে রাজ্যের 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা'-ও চালু হবে। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
16 অগস্টকে 'আয়ুষ্মান দিবস' হিসেবে পালন করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বাংলার মানুষ কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন । রবিবার থেকে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে চলেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, আয়ুষ্মান ভারত চালু হলে রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিবার এবং প্রায় 6 কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসুরক্ষার আওতায় আসবেন। প্রত্যেক যোগ্য পরিবার বছরে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবে।
কারা পাবেন সুবিধা ?
- পরিবারের সদস্য সংখ্যার কোনও ঊর্ধ্বসীমা থাকবে না। অর্থাৎ, একটি পরিবারের সমস্ত সদস্যই এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। শুধু নতুন করে হওয়া অসুখের চিকিৎসাই নয়, আগে থেকেই কোনও ব্যক্তি জটিল রোগে আক্রান্ত থাকলেও প্রকল্প চালুর প্রথম দিন থেকেই সেই রোগের চিকিৎসা এই স্বাস্থ্যসুরক্ষার আওতায় থাকবেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ফলে দীর্ঘদিনের রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও উপভোক্তাদের আর্থিক চাপ কমবে।
- আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা শুধু হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ের চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তিন দিন আগে থেকে এবং ছুটি পাওয়ার পরবর্তী 15 দিন পর্যন্ত ওষুধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার খরচও প্রকল্পের আওতায় থাকবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। অর্থাৎ, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বা ওষুধ এবং ছুটি পাওয়ার পর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খরচও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় আসবে।
আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাওয়ার জন্য আলাদা কার্ড সঙ্গে রাখার প্রয়োজন হবে না-বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ হাসপাতালে নির্দিষ্ট কাউন্টারে আধার কার্ড দেখিয়ে ডিজিটাল ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করলেই পরিষেবা পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনুমোদিত হাসপাতালেও এই সুবিধা মিলবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, দেশের 40 হাজারেরও বেশি অনুমোদিত হাসপাতালে এই স্বাস্থ্যসুরক্ষা কার্যকর হবে। ফলে কাজের সূত্রে বা অন্য কোনও কারণে রাজ্যের বাইরে থাকা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও প্রয়োজনে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা নিতে পারবেন।
70 বছরের বেশি বয়সি প্রত্যেক নাগরিককেও আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "70 বছরের ঊর্ধ্বে কোনও নাগরিকও এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ পড়বেন না।"
আয়ুষ্মান ভারতের কেন্দ্রীয় মানদণ্ডের বাইরে থাকা পরিবারগুলির জন্য আগামিকালই 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা' চালু করবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পেও বছরে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা থাকবে। ফলে কোনও পরিবার আয়ুষ্মান ভারতের কেন্দ্রীয় তালিকায় না-থাকলেও রাজ্যের প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসুরক্ষা পাবে। রাজ্যের কোনও বাসিন্দাকেই স্বাস্থ্যবিমার সুরক্ষার বাইরে না-রাখাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
আয়ুষ্মান ভারত চালু হলেও আগামিকাল থেকেই স্বাস্থ্যসাথী বন্ধ হচ্ছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দুই থেকে তিন মাস স্বাস্থ্যসাথী, আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, এই তিনটি প্রকল্প পাশাপাশি চলবে।
ধাপে ধাপে উপভোক্তাদের নতুন প্রকল্পগুলির আওতায় নিয়ে আসা হবে। নতুন ব্যবস্থায় পরিষেবা ঠিকঠাক চলছে কি না, তা নিশ্চিত করার পরই স্বাস্থ্যসাথী ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হবে। ফলে আপাতত স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধাভোগীদের নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে না বলেই স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে মোট 1 হাজার 930টি হাসপাতাল এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে 1 হাজার 303টি বেসরকারি এবং 627টি সরকারি হাসপাতাল। ফলে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বেসরকারি হাসপাতালেও ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে ৷
বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অযৌক্তিক বিল, অতিরিক্ত প্যাকেজ বা অন্য কোনও অনিয়ম যাতে না-হয়, তার জন্য নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের একটি নোডাল দল প্রতি 15 দিন অন্তর পর্যালোচনা বৈঠক করবে। আগামী 90 দিনের জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে চুক্তিও চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আভা বা ABHA আইডি থাকা রোগীদের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থায় সুবিধা মিলবে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, আভা আইডি থাকলে বারবার নতুন করে চিকিৎসার ইতিহাস জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থায় রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি দেখা যাবে। ফলে চিকিৎসকরা দ্রুত রোগীর আগের চিকিৎসার তথ্য জানতে পারবেন এবং চিকিৎসার প্রক্রিয়াও সহজ হবে।
রাজ্যে নতুন স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করতে 1 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগামিকাল থেকে আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা চালুর ফলে রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি পরিবার এবং 6 কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসুরক্ষার আওতায় আসবেন। অর্থাৎ, 16 অগস্ট থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।
একদিকে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মানদণ্ডের বাইরে থাকা পরিবারগুলির জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, দুই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বাসিন্দাদের জন্য বছরে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।