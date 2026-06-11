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বেসরকারি হাসপাতালেও হবে বিনামূল্যে চিকিৎসা, কীভাবে মিলবে পরিষেবা, জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান৷

Free Treatment in Private Hospital
বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 9:38 PM IST

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কলকাতা, 11 জুন: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জনমুখী ও সহজলভ্য করতে একাধিক নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করলেন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেডের অভাব, অতিরিক্ত রোগীর চাপ এবং চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতেই নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি মন্ত্রীর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে কোনও সরকারি হাসপাতালে বেড খালি না থাকলে রোগীকে আর ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগীকে নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। সেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজ্য সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা করছে। বৃহস্পতিবার শহর কলকাতার একাধিক নামজাদা বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানেই এই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী, শহর ও জেলার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তাদের মোট বেড সংখ্যার অন্তত 10 শতাংশ সাধারণ রোগীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হতে পারে। সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের ওই বেডগুলিতে ভর্তি করা হবে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালের উপর চাপ কমবে এবং রোগীরাও দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর।

এই পরিষেবা পেতে কোনও বিশেষ স্বাস্থ্যসাথী বা অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পের কার্ডের প্রয়োজন হবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন মন্ত্রী। পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড দেখালেই রোগী এই সুবিধার আওতায় আসতে পারবেন। তাঁর কথায়, বর্তমানে সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে৷ কিন্তু পরিকাঠামো ও বেড সংখ্যা সেই হারে বাড়েনি। ফলে বহু ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি করানো সম্ভব হয় না এবং তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হয়।

তিনি আরও জানান, নতুন ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতাল থেকেই প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে। চিকিৎসার খরচ রোগীকে বহন করতে হবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এমনকি ওষুধের খরচও বহন করতে হবে না। তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, “আগের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নানা অনিয়ম ছিল। এখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। মানুষের চিকিৎসা পাওয়াই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।”

তবে এই প্রকল্প চালু করতে কিছু প্রশাসনিক ও আইনি প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সেই কারণে ধাপে ধাপে পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হবে। পাশাপাশি রোগীদের সুবিধার্থে একটি টোল-ফ্রি হেল্পলাইন চালুর কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী।

এছাড়াও নতুন পরিষেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করতে রাজ্যজুড়ে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সরকারি হাসপাতালের বেড-সংকট অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীরা দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্য মহলের একাংশ।

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TAGGED:

SHARADWAT MUKHOPADHYAY
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