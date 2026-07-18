হঠাৎ আরজি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ! আরশোলা-অপরিচ্ছন্নতা দেখে ক্ষোভ, 48 ঘণ্টার আল্টিমেটাম
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যা দূর না হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং নন-মেডিক্যাল সুপারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
Published : July 18, 2026 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: কোনও আগাম বার্তা নয়, একেবারে আচমকা । শনিবার দুপুরে হঠাৎই কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার, হস্টেল এবং অন্যান্য পরিকাঠামো ঘুরে খতিয়ে দেখেন তিনি । চিকিৎসকদের পরিষেবার প্রশংসা করলেও হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, পরিকাঠামোর দুরবস্থা এবং রোগীদের একাধিক অভিযোগে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানান মন্ত্রী ।
পরিদর্শন শেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে 48 ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতির নির্দেশ দেন তিনি । স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যা দূর না-হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং নন-মেডিক্যাল সুপারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । অভিযোগের তালিকায় উঠে আসে ওয়ার্ডে আরশোলার উপদ্রব, অপর্যাপ্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগারের বেহাল অবস্থা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হওয়ার মতো একাধিক সমস্যা । অভিযোগ শুনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । তাঁর কথায়, সরকারি হাসপাতালে নোংরা থাকার কোনও অজুহাত হতে পারে না । দ্রুত পেস্ট কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরিচ্ছন্নতার কাজে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ।
অপারেশন সংক্রান্ত দীর্ঘ অপেক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । বিশেষ করে গাইনি, জেনারেল সার্জারি, ইউরো সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি এবং প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের ওয়েটিং টাইম কমানোর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়িয়ে রোগী পরিষেবা আরও গতিশীল করারও নির্দেশ দেন তিনি ।
পরিদর্শনের সময় এক রোগীর পরিবারের সদস্য আর্থিক অসহায়তার কথা তুলে ধরলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আবেদন করার পরামর্শ দেন । তিনি জানান, সরকারি হাসপাতালে না পাওয়া ওষুধ বা অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই তহবিলের মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা করা হবে ।
হাসপাতালে সক্রিয় দালালচক্রের অভিযোগ নিয়েও কড়া অবস্থান নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । রোগী ভর্তি, বেডের ব্যবস্থা কিংবা আয়া নিয়োগের নামে কেউ টাকা দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল সুপার, প্রিন্সিপাল অথবা স্বাস্থ্য দফতরে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান তিনি । প্রয়োজনে সরাসরি তাঁর কাছেও অভিযোগ জানানো যাবে বলেও আশ্বাস দেন । সাধারণ মানুষকে এই ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকার আবেদনও জানান তিনি ।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু থাকায় আরজি করে পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই সুরক্ষিত । চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে । হাসপাতালের আই-কার্ড ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে । ভবিষ্যতে রোগীদের জন্যও ব্যান্ড-ভিত্তিক বিশেষ পরিচয় ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি ।
পরিকাঠামোগত ত্রুটির বিষয়েও একাধিক নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । জরুরি বিভাগের একটি অচল শৌচাগার দ্রুত চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগের ছাদ দিয়ে জল পড়ার অভিযোগের তদন্ত করে দ্রুত মেরামতির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি, যাতে চিকিৎসা পরিষেবায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে ।
তবে নানা সমস্যা সত্ত্বেও চিকিৎসকদের কাজের প্রশংসা করতে ভোলেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাই প্রতিদিন অসংখ্য রোগীকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছেন । পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা থাকলেও চিকিৎসা পরিষেবায় ইচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগ ঠিক নয় । বরং প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়িয়ে দ্রুত সব ঘাটতি দূর করার আশ্বাস দেন তিনি ।
সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে কোনও সরকারি হাসপাতালে মন্ত্রীদের সফরের আগে আর আগাম খবর দেওয়া হবে না । রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়মিত সারপ্রাইজ ভিজিট চলবে । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "সরকারি হাসপাতালকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে । রোগী পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না ।"