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'আমাদের রক্তে একটাই ডিএনএ ; আমরা ভারতীয়', অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে জোরালো সওয়াল স্বাস্থমন্ত্রীর

বিধানসভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। অন্য একটি অনুষ্ঠানে সরব হন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তও ৷

Sharadwat Mukherjee
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 7:08 PM IST

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কলকাতা, 26 জুন: আগামী সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড সংক্রান্ত বিল। গুজরাত, উত্তরাখণ্ড ও অসমের পর চতুর্থ রাজ্য হিসেবে বাংলায় এই আইন কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে রাজ্যের নয়া বিজেপি সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক স্লোগান স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "একটা দেশে দুটো নিশান, দুটো বিধান আর দুটো প্রধান চলবে না — এটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের বার্তা। সেই বার্তার মর্মই হল, ধর্মের ভিত্তিতে বা জাতের ভিত্তিতে আলাদা আইন চলতে পারে না। আমাদের রক্তে একটাই ডিএনএ, সেটা হল আমরা ভারতীয়।" মন্ত্রীর মতে, দীর্ঘ 35 বছরের বাম এবং পরবর্তী দেড় দশকের তৃণমূল শাসনে ভ্রান্ত নীতির কারণে শ্যামাপ্রসাদের এই চেতনা বাঙালির মানসপট থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল।

ইউনিফর্ম সিভিল কোডের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্ম — এই বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে রাষ্ট্রবাদ। সেই রাষ্ট্রবাদের দিকে তাকিয়েই বলছি, সবার জন্য একটাই নিয়ম, একটাই আইন—এটাই বাঞ্ছনীয়, এটাই ইউনিফর্ম সিভিল কোড।" তাঁর আশা, একে একে বিভিন্ন রাজ্য যেভাবে এই আইন গ্রহণ করছে, সেই ধারায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষও অচিরেই এটি মেনে নেবেন।

সাম্প্রতিক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনমত ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে এবং বিধানসভায় এই বিল পাশ হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা । দেশের বেশিরভাগ রাজ্য একবার এই পথে হাঁটলে সমগ্র ভারতে অভিন্ন আইন কার্যকর হওয়া আর কঠিন হবে না।

তৃণমূলকে এদিন কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যে দলের নিজস্ব কার্যালয় পর্যন্ত এখন বেদখল হওয়ার মুখে, উচ্ছেদের নোটিশ পাচ্ছে, তারা অন্যের ঘর নিয়ে কথা বলতে আসছে ! হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো যেমন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসও সেই পথেই হাঁটছে। সাংবাদিকদের অনুরোধ করব, এই দলটি নিয়ে আর মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।"

সোমবার আরও একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে ৷ সেটি হল "পাসা" বিল। তার প্রসঙ্গ তুলে শারদ্বত বলেন, "সিএএ-র সময় যেভাবে স্টেশন ভাঙচুর হয়েছিল, ইউসিসি-র ক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এই সম্পদ তো আমার-আপনার করের টাকায় তৈরি। যারা ভাঙবে, তাদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।" এই প্রেক্ষিতে সম্পত্তি ক্ষতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের নতুন আইনি উদ্যোগকে তিনি সময়োচিত পদক্ষেপ বলে সমর্থন জানান।

এদিকে কলকাতার অন্য একটি অনুষ্ঠানে ইউসিসি বিল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "বিজেপি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছে এক দেশের জন্য একটাই আইন থাকা উচিত ৷ এটা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় নয় ৷ এটা আধুনিক সমাজের মনোভাব ৷ ইউসিসির সাহায্যে লিঙ্গ বৈষম্য রুখে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা যায় ৷"

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UNIFORM CIVIL CODE BILL
UNIFORM CIVIL CODE IN BENGAL
BENGAL ASSEMBLY UCC BILL
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল
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