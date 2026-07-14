সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যে কন্ডোম, সোনাগাছিতে ভেন্ডিং মেশিন; প্রতিশ্রুতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
কলকাতার বহু পুরনো যৌনপল্লি সোনাগাছি-সহ অন্য সব যৌনপল্লিতে বিনামূল্যে কন্ডোম সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার ৷ সংগঠন দুর্বার কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷
Published : July 14, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছিতে বসবে কন্ডোমের ভেন্ডিং মেশিন ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই মেশিন থেকে বিনামূল্যে মিলবে কন্ডোম ৷ সোনাগাছি ছাড়াও রাজ্যের প্রত্যেকটি যৌনপল্লিতে কন্ডোমের ভেন্ডিং মেশিন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷ এই আবহে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বারের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন ৷
দুর্বারের প্রতিনিধিদের স্বাস্থ্য ভবনে দেখা করার বার্তাও দিয়েছেন ৷ কারণ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনে করেন কয়েক দশক ধরে সোনাগাছি-সহ রাজ্যের যৌনপল্লির প্রতি অবহেলা করা হয়েছে ৷ তাই, কন্ডোমের বিনামূল্যে সরবরাহ-সহ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি ৷ এদিকে, দুর্বার সূত্রের দাবি, সরকারি উদ্যোগে যৌনপল্লিতে কন্ডোমের ভেন্ডিং মেশিন বানানোর উদ্যোগ দেশের ইতিহাসে প্রথম !
দুর্বারের সচিব বিশাখা লস্কর জানান, সংগঠনের নথিবদ্ধ সদস্যের সংখ্যা 40 হাজার ৷ মাথা পিছু দু'টি করে দেওয়া হলেও দিনে 80 হাজার কন্ডোমের প্রয়োজন ৷ মাসে প্রায় আড়াই লক্ষ ৷ বর্তমানে দুই ধাপে যৌনকর্মীদের কাছে কন্ডোম পৌঁছয় সংগঠনের তরফে ৷ ভেন্ডিং মেশিন বসলে বিনামূল্যে যৌনপল্লির দোকানগুলিতেও পাওয়া যাবে ৷
এসপিভি ভ্যাকসিনেশনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "14-15 বছর বয়সি মেয়েদের এসপিভি ভ্যাকসিনেশন জরুরি ৷ মেয়েদের জরায়ুর মুখের ক্যানসার সবচেয়ে বেশি সংক্রামক ৷ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জরায়ুর মুখের ক্যানসার ৷ সেটা কিন্তু বেশি হয় যৌন সম্পর্ক থেকেই ৷ কন্ডোম ব্যবহার করলে সেটাও প্রতিরোধ হবে ৷"
সোনাগাছি অঞ্চলে নাবালিকাদের তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ৷ এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বক্তব্য, "এখন 14 থেকে 15 বছর বয়সি মেয়েরা যারা এখানে বসবাস করে, তাদের লিস্ট তৈরি করা হবে ৷ প্রত্যেককে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে তিনটে ভ্যাকসিনের ডোজ দিচ্ছে ৷ একেকটা ডোজের দাম 3 হাজার 800 টাকা ৷ বিনামূল্যে তিনখানা ডোজ দেওয়া হবে ৷ পরবর্তীকালে মেয়েদের জরায়ুর মুখে ক্যানসার সুন্দরভাবে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে ৷ যেরকম ভাবে আমরা স্মল পক্সকে হটিয়েছি ঠিক সেরকম ভাবে আমাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সারকে নির্মূল করতে হবে ৷ যারা দুর্বার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব ৷"
শিক্ষার মান উন্নয়নেও জোর দিয়েছেন মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "এখানকার ছেলে-মেয়েরা যেন উন্নতমানের শিক্ষা পায় ৷ স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতে কোনও অসুবিধা যেন না-হয় বই, খাতা ঠিকমতো যেন পায় ৷ সমাজ যেন আমার-আপনার মতোই তাদের গ্রহণ করে ৷ খালি বই-খাতা শিক্ষা প্রদান করলেই কাজ শেষ হয় না ৷ গ্রহণযোগ্যতা আনতে হবে সমাজে ৷ সমাজ যখন এখানে পরিষেবা নিতে আসছে তাহলে এরা যখন বাইরে যাবে তখন সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে ৷"