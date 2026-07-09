ছাদের চাবি কোথায় ? স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিঁড়িতেই ঠায় দাঁড়িয়ে, বারাসত মেডিক্যালের ওয়ার্ড মাস্টারকে শোকজ
হঠাৎ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হাজির হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন ৷
Published : July 9, 2026 at 7:50 PM IST
বারাসত, 9 জুলাই: হাসপাতালের ছাদে কী হয় ? নিজের চোখে দেখতে চান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু চাবি খুঁজে পেতে লাগল পাক্কা 10 মিনিট ৷ ততক্ষণ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলেন মন্ত্রী ৷ বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে কার্যত তিনি কামান দাগলেন ৷ শোকজ করা হল দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড মাস্টারকে ৷ হাসপাতালের যত্রতত্র বেড়াল ঘুরে বেড়ানো নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ৷
এও জানালেন, এরকম আচমকা যে কোনও হাসপাতালে চলে পৌঁছে যাবেন তিনি ৷ এমনকী স্বাস্থ্যভবন থেকে রাজ্যের সব সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালাবে সরকার ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ৷ রোগী রেফার করার প্রবণতা রোখার বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছেন ৷ এর সঙ্গে হাসপাতাল চত্বরে দালাল চক্রের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে বর্তমান সরকার ৷
বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হঠাৎ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন ৷ হাসপাতালে পৌঁছেই তিনি মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল অভিজিৎ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন ৷ রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন ৷
এরপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেডিক্যাল সুপারকে আচমকা বলেন, "হাসপাতালের ছাদে কী হয়, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ৷ আমার সঙ্গে আপনিও চলুন ৷" মেডিক্যাল সুপার তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে সিঁড়ির ঘরের চাবি আনতে বলেন ৷ কিন্তু ওই কর্মী কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ মন্ত্রী তখন ছাদে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলেন ৷ টানা 10 মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর "চাবি পেয়েছি, চাবি পেয়েছি" বলে এক কর্মী ছুটে আসেন ৷ মেডিক্যাল সুপার অবশ্য ওই কর্মীকে চাবি খুঁজে পেতে দেরি হওয়ার জন্য মন্ত্রীর সামনেই মৃদু ভর্ৎসনা করেন ৷
হাসপাতালের সাধারণ বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ, জরুরি বিভাগগুলি দেখার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেজায় বিরক্ত হন ৷ যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা, পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজ, প্লাস্টিক ও জলের বোতল ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখেন ৷ পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, "চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তেমন সমস্যা নেই। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভীষণ অভাব রয়েছে ৷ একটা মেডিক্যাল কলেজ এত অপরিষ্কার হলে চলে না ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছি, আমি আবার এখানে দেখতে আসব ৷ তবে কবে আসব, আমিও জানি না ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও জানবে না ৷ হাসপাতালের আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি ৷"
ছাদে ওঠার চাবি খুঁজে না-পাওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রস্তর উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "দেখলাম বিষয়টা ৷ হঠাৎ যদি হাসপাতালে কোনও কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তাহলে বড় সমস্যা তৈরি হবে ৷ হাসপাতালে পরীক্ষা কাঠামোগত বিষয়টি যে ওয়ার্ড মাস্টার দেখেন, তাঁকে শো-কজ করতে বলেছি ৷ প্রথমেই শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নেব না ৷ পরিকাঠামো দেখভালের জন্য সরকারি কর্মী যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের শোধরানোর সুযোগ দেব ৷ হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে বেড কম আছে ৷ সেটা যাতে বাড়ানো যায়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করব ৷ যদি এখানে আরও চিকিৎসকের প্রয়োজন থাকে, সেটাও দেখা হবে ৷"
এই সবকিছুর মধ্যে হাসপাতালে কুকুর-বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "বিড়াল পরিষেবা নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ অদ্ভুত ব্যাপার, কুকুরের জন্য দফতর আছে, বেড়ালের নেই ৷ এতদিন এইসব নিয়ে কেউ ভাবেনি ৷ 1947 সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে ৷ তখনও বেড়াল ছিল ৷ আমরা প্রথম ভাবা শুরু করেছি ৷"
সরকারি সব হাসপাতালে সিসিটিভি নজরদারি চলবে ৷ এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক মন্ত্রী বলেন, "প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে সিসিটিভি নজরদারি হবে ৷ প্রথমে সরকারি হয়েছে, এরপর গ্রামীণ, মহকুমা, জেলার প্রত্যেকটা হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডকে আমরা সিসিটিভির নিয়ন্ত্রণে আনছি ৷ এর সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালও ঢুকছে ৷ স্বাস্থ্যভবন থেকে মনিটর করা হচ্ছে ৷ ওখান থেকে আমি আজ আইডি হাসপাতালের জঞ্জাল দেখতে পেয়েছি ৷ কুকুর-বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেয়েছি ৷ বারাসত হাসপাতালের ফিডও পাচ্ছি ৷"
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল অভিজিৎ সাহা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিদর্শন সম্পর্কে বলেন, "স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন ৷ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি ৷ তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তিনি কিছু নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আমাদের হাসপাতালে সাফাইকর্মীর সংখ্যা কম ৷ তাই, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি ৷ তবে মাঝে মাঝেই হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আমরা বিশেষ অভিযান চালানো হয় ৷"