ইটিভি ভারত Impact: 2 সপ্তাহে 60 শিশুমৃত্যুর জের ! মালদা মেডিক্যালের MSVP-কে বদলি
বদলি করা হল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের প্রধানকেও ৷ হাসপাতালের শিশুবিভাগে আনা হল একাধিক মেডিক্যাল কলেজের তিন সহকারী অধ্যাপককে ৷
Published : September 5, 2026 at 7:39 PM IST
মালদা, 5 সেপ্টেম্বর: ক্রমবর্ধমান শিশুমৃত্যুর ঘটনায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারি অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপারকে বদলি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ৷ একইসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের প্রধানকেও ৷ দু’সপ্তাহে 60টি নবজাতকের মৃত্যুর খবর, গত 26 অগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল ইটিভি ভারতে ৷ সেই খবরের জেরেই এবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিলো রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ৷
শনিবারই তাঁদের বদলির নির্দেশিকা মালদা মেডিক্যালে এসে পৌঁছেছে ৷ সেই নির্দেশিকায় বদলির কোনও কারণ না-বলা হলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্বাভাবিক হারে শিশুমৃত্যুর জেরেই এমএসভিপি-র এই বদলি ৷ সেই দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছে মালদা মেডিক্যালেরই নাক, কান ও গলা অর্থাৎ, ইএনটি বিভাগের প্রধানকে ৷ তবে, শুধু মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নয়, বদলির ওই নির্দেশিকায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসকেরও নাম রয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত চার মাস ধরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল ৷ গত মে মাসে এখানে মৃ্ত্যু হয়েছিল 63টি শিশুর ৷ জুন মাসে 74টি শিশুর মৃত্যু হয় ৷ জুলাই মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 87 জনে ৷ আর অগস্ট মাসে যেন মালদা মেডিক্যালের শিশুবিভাগে মড়ক শুরু হয় বলে অভিযোগ ৷ 27 অগস্ট পর্যন্ত মৃত্যু হয় 89টি শিশুর ৷ এর মধ্যে একদিনেই 10টি শিশু মারা গিয়েছিল ৷
মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ এর পিছনে রেফার তত্ত্ব খাড়া করলেও, বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য ভবন ৷ রাজ্যের তরফে চার মাসে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু মৃত্যুর রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয় ৷ সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তদন্তে আসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল ৷
সেই দলের সদস্যরা হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ৷ শিশুবিভাগের পরিকাঠামো তাঁরা খতিয়ে দেখেন ৷ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন ৷ জানা যাচ্ছে, মেডিক্যালের মাতৃমা বিভাগ পরিদর্শন করে তাঁরা খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেননি ৷ তবে এনিয়ে তাঁরা সংবাদমাধ্যমকে বিশেষ কিছু জানাতে চাননি ৷ শুধু জানিয়েছিল, তাঁরা তদন্তের রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠিয়ে দেবেন ৷ পরবর্তী পদক্ষেপ স্বাস্থ্য ভবনই নেবে ৷
আর তারপরেই এদিনের এই বদলির নির্দেশিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ৷ স্বাস্থ্য ভবনের বদলির নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরবর্তী কোনও নির্দেশিকা না-আসা পর্যন্ত মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের প্রধান সুষমা সাহুকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে বদলি করা হচ্ছে ৷
মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রসেনজিৎ বর এখন থেকে এই মেডিক্যালেরই প্যাথলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে কাজ করবেন ৷ বদলে মালদা মেডিক্যালের এমএসভিপি পদের দায়িত্ব সামলাবেন সেখানকার ENT বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর গণেশচন্দ্র গাইন ৷
এই পরিস্থিতিতে নির্দেশিকায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বিশ্বনাথ বসু, কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুবিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সন্দীপকুমার মণ্ডল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের শিশুবিভাগের চিকিৎসক আকবর আলিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি করে আনা হচ্ছে ৷
বদলি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিশেষ কিছু জানাতে চাননি মালদা মেডিক্যালে কলেজ ও হাসাপাতালের এমএসভিপি প্রসেনজিৎ বর ৷ তিনি কেবল বলেন, "স্বাস্থ্য দফতর বদলির এই নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ আমি এনিয়ে কিছু বলতে পারব না ৷" মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ চিকিৎসক পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, "বেশ কিছু পদে রদবদলের নির্দেশিকা জারি হয়েছে ৷ আমাদের কাছে সেই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে ৷ স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশিকা মেনেই পদক্ষেপ করা হবে ৷"