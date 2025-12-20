মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে উদ্যোগী রাজ্য

মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে উদ্যোগী রাজ্য
এসএসকেএমে চালু হবে লিঙ্গবৈষম্যহীন একটি বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক ৷ রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত হল কর্মশালা ৷
Published : December 20, 2025 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয় ৷ এই নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল ও কার্যকর করে তুলতে উদ্যোগী রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ৷ বিশেষ করে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রমার শিকার রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা ৷ সেই লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্যভবনে রাজ্য স্তরের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় ৷
'স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তির প্রয়োগ' শীর্ষক এই কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিস্ট, নার্স, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কাররা অংশগ্রহণ করেন ৷ আলোচনায় উঠে আসে, অ্যাসিড আক্রান্ত, যৌন নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার বহু মানুষ হাসপাতালে এসে নিজেদের মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেন, সেই বিষয়গুলি ৷ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নীরবতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর মানসিক আঘাত ৷ তাই বলা হয়, চিকিৎসার পাশাপাশি সম্মান, সহানুভূতি ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম অগ্রাধিকার ৷
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা চিকিৎসক স্বপন সোরেন, ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের অধিকর্তা চিকিৎসক কৌস্তভ নায়েক, উপদেষ্টা (জনস্বাস্থ্য) চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, এডিএইচএস (মানসিক স্বাস্থ্য) চিকিৎসক সুব্রত রায়-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক ৷
এই কর্মশালায় আরও জানানো হয়, আগামী দিনে এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রিতে (আইওপি) লিঙ্গবৈষম্যহীন একটি বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ কীভাবে এই পরিষেবা বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দফতরের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে ৷
আইওপি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের প্রধান ময়াঙ্ক কুমার বলেন, "জেন্ডার অ্যাফারমেটিভ স্পেশ্যাল মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক চালু করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ ৷" তাঁর কথায়, "ট্রমার শিকার রোগী, তা তিনি মহিলা, পুরুষ বা এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের যে কেউ হোন না-কেন, যাতে তাঁরা নির্ভয়ে নিজেদের মনের কথা বলতে পারেন, সেই পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি ৷"
আইওপি-র অধিকর্তা চিকিৎসক অমিত ভট্টাচার্য বলেন, "মানসিক সমস্যার কথা খোলাখুলি বলতে অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন ৷ নিয়মিত কর্মশালার মাধ্যমে চিকিৎসক, মনোবিদ ও সোশাল ওয়ার্কারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে প্রত্যন্ত এলাকাতেও এই ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে ৷ সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার সুজয় রায় বলেন, "রোগীদের অনুভূতিকে সম্মান জানানোই সুস্থতার প্রথম ধাপ ৷ তাঁদের ভাবনায় আঘাত না-করে পাশে দাঁড়ানোই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷"