অপরিচ্ছন্ন দেবেন মাহাতো হাসপাতাল ! বিজেপি সাংসদের অভিযোগে কড়া ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দফতরের
Unclean Hospital in Purulia: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ৷ শুক্রবার বৈঠক হবে ৷
Published : October 22, 2026 at 10:10 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: দশমীর রাতে সাংসদের ফোন, একাদশীতেই পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের । পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অপরিচ্ছন্নতা ও অব্যবস্থার অভিযোগে এমএসভিপি-সহ আট আধিকারিককে শো-কজ করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন । আগামী ছ’ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতাল পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে ছুটি বাতিল করে আধিকারিক ও কর্মীদের দ্রুত কাজে ফেরার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, বুধবার বিজয়া দশমীর রাতে পরিচিত এক ব্যক্তির বাবা মারা যাওয়ায় দেবেন মাহাতো হাসপাতালে যান পুরুলিয়ার সাংসদ বিজেপির জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ৷ তিনি গিয়ে দেখেন হাসপাতাল চত্বরজুড়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে নোংরা আবর্জনা । অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও বেহাল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি ৷ সেখান থেকেই সরাসরি ফোন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে ৷
ফোনে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘হাসপাতালে আসার পর যা ব্যবস্থা দেখছি, সুপারের যা ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি যে সত্যিকারের শুভ বিজয়া হয়ে গিয়েছে ৷ এত নোংরা, আমি যখন বলছি, আমাকে অজুহাত দিচ্ছে ৷ আমি বললাম, ‘আমিই হাত লাগাব৷ আর কী করব ৷ কারণ, আমরা যখন জনগনের দায় নিয়েছি, আপনারা টাকা পাননি হয়তো, অথবা মনে করছেন যে এই পরিবর্তনের সরকারকে সমর্থন করব না’ ৷’’
এরপর মন্ত্রীকে উদ্দেশে জানান যে এই পরিস্থিতি থাকলে তিনি নিজেই হাসপাতালের নোংরা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ করে দেবেন ৷ ফোনে তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি এখনই ছবি পাঠাচ্ছি ৷ এবার ভেতরে যাচ্ছি ৷ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ৷’’ এর পর হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে সাফাই কর্মীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন ৷ সেখানে তিনি জানান যে এই অবস্থা থাকলে তিনি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করবেন ৷
পরে সাংবাদিকদের সামনে পুরুলিয়ার সাংসদ বলেন, ‘‘হাসপাতালের বাইরে যে করুণ অবস্থা৷ সত্যিই আমি খুব আহত হয়েছি৷ খুব কষ্ট পেয়েছি ৷ যাঁদের-যাঁদের মনে হয়েছে, আমি তাঁদের ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ সব খোঁজখবর নেওয়ার পর আমার একটা জিনিস মনে হল, সরকারকে-স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে-মুখ্যমন্ত্রীকে বদনাম করার জন্য কিছু অসাধু ব্যক্তি এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছে ৷ আগের সরকারের সময় যে এজেন্সিরা কাজ পেয়েছে, সেই এজেন্সি সরকারকে বদনাম করতে প্রচণ্ড অপরিষ্কার ও অব্যবস্থা করে রেখেছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘চারিদিক নদর্মার জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ নদর্মার মধ্যে স্ট্রেচার পড়ে আছে ৷ উপরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নোংরা পড়ে আছে ৷ সরকার টাকা দিচ্ছে, তার পরও কিছু অসাধু ব্যক্তি সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে ৷ আমি স্বাস্থ্য়মন্ত্রী ও জেলাশাসককে জানিয়েছি ৷ তাঁদের বলেছি, ‘অবিলম্বে এই নিয়ে পদক্ষেপ করুন’ ৷ না হলে আমি ও আমার সঙ্গীরা পরিষ্কার করব ৷ আমরা প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে স্বচ্ছ ভারত তৈরির লক্ষ্যে সাফাই অভিযান করি ৷ বরাবরই সদর হাসপাতাল হোক, যেকোনও হাসপাতাল হোক, স্কুল হোক, আমরা পরিষ্কার করি ৷ যদি তাদের এজেন্সি না কাজ করে, তারা যদি ভাবে যে এইভাবে সরকারকে ছোট করব, সেটা সম্ভব নয় ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ৷’’
তাঁর অভিযোগের পরেই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করে স্বাস্থ্য দফতর । বৃহস্পতিবার হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । সেখানেই হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভবনকে না জানিয়েই নিজেদের মতো করে ছুটির রস্টার তৈরি করেছিলেন হাসপাতালের এমএসভিপি-সহ ছ’জন নন-মেডিক্যাল সুপার । অভিযোগ, তাঁরা ছুটিতেও ছিলেন । প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে থাকা হাসপাতালের দুই ক্যাম্পাসের দায়িত্বে ছিলেন একজন নন-মেডিক্যাল সুপার । এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালের প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
অন্যদিকে, হাসপাতাল চত্বরে 364 জন সাফাইকর্মী ও ওয়ার্ড বয় থাকা সত্ত্বেও কেন অপরিচ্ছন্নতা ও অব্যবস্থার অভিযোগ উঠল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে । আগামী ছ’ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের হাসপাতালে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাসপাতাল পরিষ্কার করার নির্দেশও দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন ।
পুরুলিয়ার হাসপাতালের এই ঘটনা সামনে আসার পর রাজ্যের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের পরিস্থিতি নিয়েও সতর্ক হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর । শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডেকেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । ফলে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, প্রশাসনিক নজরদারি ও পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতর আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপ করে কি না, এখন সেদিকেই নজর ৷
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