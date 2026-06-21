সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা ‘বিনা নোটিসে গায়েব’, কারণ জানতে চাইল স্বাস্থ্য ভবন

সরকারি হাসপাতালের কর্মীরা ‘বিনা নোটিসে গায়েব’, কারণ জানতে চাইল স্বাস্থ্য ভবন
সরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক না-আসায় ফিরে আসতে হয়েছে, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ এবার তাঁদের সন্ধানে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার ৷
Published : June 21, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শৃঙ্খলায় বড় পদক্ষেপ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ৷ এবার অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা চিকিৎসক, স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিতে চলেছে স্বাস্থ্য ভবন ৷ সেই লক্ষ্যে 2015 সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় কর্মরত কর্মীদের সমস্ত ‘আনঅথরাইজড লিভ’ বা অনুমোদনহীন অনুপস্থিতির তথ্য তলব করা হয়েছে ৷
সম্প্রতি জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে সাত দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য ভবনের এই নির্দেশ সামনে আসতেই স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের মধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, অতীতে এমন বহু অভিযোগ সামনে এসেছে যে, একাধিক চিকিৎসক জেলার মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালে কর্মরত থাকলেও দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতেন না ৷ বিশেষত উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ-সহ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে ৷ সেখানে কর্মরত কিছু চিকিৎসক অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকতেন বা অন্যত্র ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে ব্যস্ত থাকতেন ৷ ফলে রোগী পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতো এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হতো ৷
এই অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে এবার অতীতের সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা, পশ্চিমবঙ্গ ডেন্টাল পরিষেবা এবং পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক পরিষেবা ক্যাডারের আওতায় কর্মরত সমস্ত মেডিক্যাল অফিসার, স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার, ডেন্টাল সার্জন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মধ্যে যাঁরা অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম, পদ, কর্মস্থল, অনুপস্থিতির সময়কাল এবং সংশ্লিষ্ট নথি সরকারের কাছে জমা দিতে হবে ৷
এই তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ), মেডিক্যাল কলেজের সুপার, ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং অতিরিক্ত মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টদের ৷ স্বাস্থ্য দফতরের তৈরি বিশেষ অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হবে ৷
ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ই-মেলের মাধ্যমে লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য এবং নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ শুধু তথ্য জমা দিলেই হবে না, জমা দেওয়ার আগে প্রতিটি নথি ও তথ্য ভালোভাবে যাচাই করার নির্দেশও দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন ৷ প্রশাসনের একাংশের মতে, এই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পরিসংখ্যান তৈরি নয়; বরং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ভিত্তি তৈরি করা ৷
স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং রোগী পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতেই এই উদ্যোগ ৷ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিংবা আরও কঠোর নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলেও মনে করছে প্রশাসনিক মহল ৷ ফলে, স্বাস্থ্য দফতরের এই নতুন পদক্ষেপকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় শৃঙ্খলা ফেরানোর বড় উদ্যোগ হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ৷