পুজোয় রক্তের আকাল রুখতে কড়া স্বাস্থ্য ভবন, চালু হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

পুজোয় রক্তের আকাল রুখতে কড়া স্বাস্থ্য ভবন, চালু হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম
Guidelines to maintain normal blood supply: শিবিরের সংখ্যা বাড়ানো, সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রাত 8টা পর্যন্ত রক্তদানের ব্যবস্থা চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 15, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: পুজোর মরশুমে রাজ্যে রক্তের জোগান স্বাভাবিক রাখতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দফতরের অধীন স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল । রক্তদান শিবিরের সংখ্যা বাড়ানো থেকে শুরু করে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রাত 8টা পর্যন্ত রক্তদানের ব্যবস্থা চালু রাখা, বিরল রক্তের গ্রুপের সন্ধানে বিশেষ উদ্যোগ- সব দিকেই নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্ত পেতে যাতে কোনও অবস্থাতেই সমস্যায় পড়তে না হয়, সে বিষয়েও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে । স্বাস্থ্য দফতরের লক্ষ্য, উৎসবের ব্যস্ততার মধ্যেও রক্ত ও রক্তের বিভিন্ন উপাদানের জোগানে ঘাটতি তৈরি হতে না দেওয়া ।
স্বাস্থ্য দফতরের পর্যবেক্ষণ, কলকাতায় একাধিক বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন জেলা থেকে রোগীদের রেফার করার কারণে শহরে রক্তের চাহিদা তুলনামূলক বেশি থাকে । সেই চাহিদা সামাল দিতে পুজোর আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে কলকাতায় রক্ত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো কেন্দ্র থেকেও রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি, ছ'টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত সংগ্রহের ঊর্ধ্বসীমা তাদের পরিকাঠামো সক্ষমতা অনুযায়ী বাড়ানো হয়েছে ।
রক্তের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে স্বাস্থ্য ভবনে একটি কেন্দ্রীয় কল সেন্টার তৈরির প্রস্তাবও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে । এই ব্যবস্থা চালু হলে রোগীর পরিজনেরা প্রয়োজনীয় রক্তের ইউনিট কোন ব্লাড ব্যাঙ্কে পাওয়া যাচ্ছে, তা জানতে পারবেন । এক জায়গায় নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্ত না থাকলে অন্য কেন্দ্র থেকে তা জোগাড় করার পথও সহজ হবে ।
রক্তের জোগান বাড়াতে হাসপাতালগুলিকে নিজেদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি রোগীর পরিজন এবং ব্লাড ব্যাঙ্কে আসা ব্যক্তিদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে । স্থানীয় পুজো কমিটি, ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে আরও বেশি শিবির আয়োজনের উপর জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর । রক্তের সম্ভাব্য ঘাটতির বিষয়টি জানিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করার অনুরোধ জানাতে বলা হয়েছে । একইভাবে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরও বিষয়টি জানিয়ে রক্তদাতা পাঠানোর আবেদন করার নির্দেশ রয়েছে ।
আগে থেকে নির্ধারিত কোনও রক্তদান শিবির বাতিল করা যাবে না বলেও নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে । কোনও কারণে নির্ধারিত শিবির আয়োজন করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে । প্রয়োজনে কাছাকাছি অন্য ব্লাড ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে শিবির আয়োজন করতে হবে । কোনও শিবির করা সম্ভব না হলে তার কারণ অবিলম্বে স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল অথবা স্বাস্থ্য ভবনের ব্লাড সেফটি বিভাগকে জানাতে হবে ।
সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতিদিন অন্তত রাত 8টা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রক্তদানের ব্যবস্থা চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজন হলে পরিষেবার সময় আরও বাড়ানো যেতে পারে । রক্তদান শিবিরের সংখ্যা বাড়াতে 10টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসকে কাজে লাগানোর কথাও বলা হয়েছে । পাশাপাশি, হাসপাতাল চত্বরে ছোট পরিসরে রক্তদান শিবির আয়োজন এবং রক্তদাতাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বিরল রক্তের গ্রুপের জোগান নিশ্চিত করতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে । কোনও নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্ত সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কে না থাকলে রোগীকে অন্যত্র পাঠানোর আগে আশপাশের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে সেই রক্তের সন্ধান করতে হবে । এ ক্ষেত্রে আরএফআইডি-ভিত্তিক সফটওয়্যারের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয়েছে । বিরল রক্তের গ্রুপের দাতাদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করে রাখার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত দাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় ।
থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশ আরও স্পষ্ট । রাজ্য পরিচালিত কোনও ব্লাড ব্যাঙ্ক, রক্তের প্রয়োজন রয়েছে এমন থ্যালাসেমিয়া রোগীকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না । নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্ত না থাকলে অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে । রক্তের জোগান ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে রক্ত ও রক্তের উপাদান আদানপ্রদান বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । কোনও কেন্দ্রে উদ্বৃত্ত রক্ত থাকলে তা ঘাটতি থাকা অন্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে প্রয়োজন মেটানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
রক্ত ও রক্তের উপাদানের জোগান পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে । পুজোর মরশুমে দুর্ঘটনা, জরুরি অস্ত্রোপচার এবং নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তের চাহিদা বাড়তে পারে । সেই পরিস্থিতিতে রক্তদানের শিবির, সরকারি-বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের সমন্বয় এবং বিরল রক্তের গ্রুপের দ্রুত সন্ধান- এই তিন ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি জোরদার করতে চাইছে স্বাস্থ্য দফতর ।