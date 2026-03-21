মালদায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে থ্যালাসিমিয়া বাহকের সংখ্যা, চিন্তায় স্বাস্থ্য দফতর

মালদায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে থ্যালাসিমিয়া বাহকের সংখ্যা, চিন্তায় স্বাস্থ্য দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার দফতরের সমীক্ষায় ভয়াবহ এই ছবি ধরা পড়েছে৷ এই নিয়েই লিখেছেন ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি পার্থ দাস৷
Published : March 21, 2026 at 8:46 PM IST
মালদা, 21 মার্চ: জেলায় উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে থ্যালাসিমিয়া ক্যারিয়ারের সংখ্যা৷ বিশেষ করে মালদার বরিন্দ এলাকার চারটি ব্লকে বাহকদের সংখ্যা সর্বাধিক৷ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও৷ ভয়াবহ এই ছবি ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার দফতরের সমীক্ষায়৷ বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স৷ কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তায় জেলা স্বাস্থ্য দফতরও৷
মালদা মেডিক্যালের তথ্য জানাচ্ছে, জেলায় বর্তমানে প্রায় 1200 জন থ্যালাসিমিয়া রোগী রয়েছেন৷ মেডিক্যালের থ্যালাসিমিয়া ইউনিটেই তাঁদের নিয়মিত রক্ত দেওয়া হয়৷ এছাড়া জেলায় রয়েছে অন্তত 40-50 হাজার থ্যালাসিমিয়া বাহক৷ এই বাহকরাই স্বাস্থ্য দফতরের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ জেলা স্বাস্থ্য দফতরের নথি অনুযায়ী, বর্তমানে মালদা জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় 9 শতাংশ থ্যালাসিমিয়ার বাহক৷ যা নিশ্চিতভাবে উদ্বেগের কারণ৷
দেখা যাচ্ছে, মালদা জেলায় বরিন্দ এলাকার চারটি ব্লক, পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা ও গাজোলেই এই রক্তজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি৷ এই চারটি ব্লকে সবচেয়ে বেশি বসবাস আদিবাসী সম্প্রদায়ের৷ তারপরেই রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস৷ মূলত, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই থ্যালাসিমিয়া রোগী ও বাহকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি৷ জানা যাচ্ছে, বংশগতির সূচকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে৷
থ্যালাসিমিয়া রোগী ও বাহকের খোঁজ পেতে সম্প্রতি মালদা মেডিক্যাল ও সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্যোগে পুরাতন মালদার আট মাইল জ্ঞান ভারতী বিদ্যাপীঠে একটি রক্ত পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়৷ খুদেদের ওই স্কুলে মোট 159 জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রয়েছে 39 জন৷ বাহকের সংখ্যা 55৷ এই ব্লকেরই বিদ্যাসাগর শিশু অঙ্গন স্কুলে 149 জন পড়ুয়ার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে 28 জন আক্রান্ত ও 44 জন বাহকের সন্ধান মেলে৷
গাজোল ব্লকের রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যাপীঠের 291 জন ছাত্রীর মধ্যে 29 জন আক্রান্ত এবং 77 জন বাহকের খোঁজ মেলে৷ রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, গাজোলের চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠে 73 জন পড়ুয়ার মধ্যে 11 জন আক্রান্ত ও 20 জন বাহক৷ অবশ্য অন্য ব্লকেও এই রোগে আক্রান্ত ও বাহকের খোঁজ মিলেছে৷ কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের জালালপুর হাইস্কুলে 344 জনের মধ্যে দুই পড়ুয়া এই রোগে আক্রান্ত, বাহক রয়েছে 41 জন৷ এভাবে অন্য ব্লকগুলিতেও কিছু আক্রান্ত ও বাহকের সন্ধান মিলেছে৷ যদিও তার পরিমাণ বরিন্দের চারটি ব্লকের তুলনায় অনেক কম৷
কেন এমন পরিসংখ্যান? কেনই বা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগের আধিক্য? জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলছেন, “থ্যালাসিমিয়া বাহকের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে এই রোগ ছড়ায়৷ বাবা ও মা, দু’জনেই থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত বা বাহক হলে সন্তানও এই রোগ বহন করবে৷ কিন্তু বাবা ও মায়ের একজন যদি আক্রান্ত কিংবা বাহক হন, সেক্ষেত্রে সন্তানের মধ্যে এই রোগ নাও থাকতে পারে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই বিষয়টিই আমরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি৷ গোটা জেলা জুড়ে নিয়মিত সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও অনেক মানুষ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছেন না৷ এই মুহূর্তে জেলায় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 1200 জন৷ কিন্তু বাহকের সংখ্যা এর অনেক বেশি৷ এই বাহকরাই উদ্বেগের কারণ৷ থ্যালাসিমিয়া নিয়ন্ত্রণে দফতরের তরফে লাগাতার প্রচারাভিযান চলছে৷ স্কুল ও কলেজগুলিতেও এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে৷”
সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের মালদা শাখার তরফে অনিল সাহা বলেন, “ভয়াবহ এই রোগ প্রতিরোধে মালদা মেডিক্যালের থ্যালাসিমিয়া বিভাগের সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান কিংবা মেলা প্রাঙ্গনে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করি৷ আমরা দেখেছি, বামনগোলা, পুরাতন মালদা, হবিবপুর ও গাজোল ব্লকে থ্যালাসিমিয়া বাহকের সংখ্যা জেলায় সবচেয়ে বেশি৷ এই ব্লকগুলির বেশিরভাগ স্কুলে গড়ে 25-30 শতাংশ থ্যালাসিমিয়া বাহক রয়েছে৷ আবার কোনও স্কুলে 60 শতাংশ বাহকের উপস্থিতিও পাওয়া গিয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে জেলায় বাহকের সংখ্যা 50 হাজারেরও বেশি৷ সেই সংখ্যাটি ক্রমশ বাড়ছে৷ এটা মূলত জিনঘটিত রোগ৷ এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে৷ তাই আমরা সবসময় প্রচার করি, বিয়ে কিংবা গর্ভধারণের আগে প্রত্যেকে নিজেদের রক্ত পরীক্ষা করান৷ কোনও থ্যালাসিমিয়া বাহক যেন অন্য কোনও বাহককে বিয়ে না করেন৷ তাহলে সন্তান নিশ্চিতভাবেই এই রোগে আক্রান্ত বা বাহক হয়ে জন্মাবে৷ কিন্তু একজন স্বাভাবিক থাকলে কোনও বাহক তাঁকে বিয়ে করতে পারেন৷”
অনিল সাহা আরও বলেন, “বর্তমানে জেলায় প্রায় 1200 থ্যালাসিমিয়া রোগী আছেন৷ তাঁদের সাতদিন থেকে শুরু করে তিন মাসের মধ্যে রক্ত দিতে হয়৷ এই রোগীরা মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের উপরেই নির্ভরশীল৷ কিন্তু এই ব্লাড ব্যাংকে রক্তের চাহিদা প্রচুর৷ জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলিও এখান থেকেই প্রয়োজনীয় রক্ত সংগ্রহ করে৷’’
তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘এদিকে এই ব্লাড ব্যাংক বেশিরভাগ সময় রক্তশূন্য থাকে৷ আগের মতো এখন আর রক্তদান শিবিরগুলিও হয় না৷ তাছাড়া গরম কিংবা উৎসব মরশুমে রক্তদাতারা রক্তদানে তেমন উৎসাহী থাকেন না৷ অথচ এই রোগীদের জন্য প্রতি মাসে গড়ে 400 থেকে 500 ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়ে৷ ফলে বহু কষ্টে থ্যালাসিমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদাতা জোগাড় করতে হয়৷ যে হারে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে উঠবে৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে মানুষকেই এই রোগ নিয়ে সচেতন হতে হবে৷”
থ্যালাসিমিয়া রোগীর সংখ্যাধিক্যে রক্ত পেতে যে সমস্যা হচ্ছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন এক আক্রান্তের পরিবারের সদস্য সুমন্ত সরকার৷ বামনগোলা ব্লকের বাসিন্দা তিনি৷ তাঁর কথায়, “আমার মেয়ে এই রোগে আক্রান্ত৷ প্রতি মাসে দু’বার রক্ত দিতে হয়৷ অনেক সময়ই মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত থাকে না৷ তখন ডোনার নিয়ে যেতে হয়৷ প্রায় সব আত্মীয়ই কখনও না কখনও রক্ত দিয়েছে৷ এখন ডোনার সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে৷”