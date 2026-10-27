সান্দাকফু যাত্রায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক, পর্যটক সুরক্ষায় কড়া নির্দেশিকা জিটিএ'র

সান্দাকফু যাত্রায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক, পর্যটক সুরক্ষায় কড়া নির্দেশিকা জিটিএ'র
GTA Guidelines on Sandakphu Trek: সান্দাকফু বেড়াতে গেলে এবার মানতে হবে কড়া নিয়ম ৷ পর্যটকদের সুরক্ষায় নির্দেশিকা জারি করল GTA ৷
Published : October 27, 2026 at 2:53 PM IST
দার্জিলিং, 27 অক্টোবর: পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে যাতে আর কোনও প্রাণহানি না ঘটে, সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ । পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, প্রায় 11,929 থেকে 11,930 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সান্দাকফু ও সংলগ্ন ফালুট অঞ্চলে যাওয়ার আগে এবার থেকে সমস্ত পর্যটকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
সম্প্রতি এক মাসেরও কম সময়ে এই অঞ্চলে দু'জন পর্যটকের মৃত্যুর পরই জিটিএ-র পর্যটন বিভাগ একটি নতুন নির্দেশিকা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করেছে ।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সান্দাকফু ও ফালুটগামী ট্রেকার এবং ল্যান্ডরোভার চালিত পর্যটকদের যাত্রা শুরুর আগে স্বাস্থ্যের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেখাতে হবে । যাঁদের কাছে সার্টিফিকেট থাকবে না, তাঁদের মানেভঞ্জন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে । স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে কোনও অবস্থাতেই তাঁদের উচ্চতার দিকে এগোনোর অনুমতি দেওয়া হবে না ।
জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা জানান, পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । নির্দেশিকা অমান্য বা অবহেলা করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও তিনি সতর্ক করে দেন ।
জিটিএ-র প্রকাশিত এসওপি-তে ট্রেকিং এজেন্সি, ট্যুর অপারেটর, গাইড, পোর্টার এবং সিঙ্গালিলা ল্যান্ডরোভার অ্যাসোসিয়েশনকে প্রতিটি পর্যটকের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাহাড়ি যাত্রাপথে কারও মধ্যে তীব্র মাথাব্যথা, বমি ভাব, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, বিভ্রান্তি বা হাঁটতে অসুবিধা হওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে তাঁর উঁচুতে ওঠা বন্ধ করতে হবে । একই সঙ্গে দ্রুততম সময়ে রোগীকে নীচের দিকে নামিয়ে এনে জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে ।
পর্যটকদেরও পাহাড়ি উচ্চতাজনিত অসুস্থতা (অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস বা এএমএস), নিয়মিত জল পান করা ও শরীর সুস্থ রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন করার কথা বলা হয়েছে । এছাড়া, মানেভঞ্জন থেকে 32 কিমি পথের যাত্রার সময় ল্যান্ডরোভার চালক ও গাইডের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং জরুরি যোগাযোগের নম্বর রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, এই সুরক্ষামূলক পদক্ষেপকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি স্থায়ী পরিকাঠামোর দাবি তুলেছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিরা । সিঙ্গালিলা ল্যান্ডরোভার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন প্রধান জানান, সান্দাকফু অথবা টংলু ও টুংলিঙের মাঝামাঝি এলাকায় একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি । বর্তমানে মানেভঞ্জন থেকে প্রতিদিন প্রায় 35টি গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করে ।
একইভাবে, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী দাবি জানান, টংলু, টুংলিঙ বা চিত্রেতে একটি করে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে অসুস্থ পর্যটকদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায় । সব মিলিয়ে, প্রশাসনের কড়া নির্দেশিকা ও পর্যটন সংশ্লিষ্টদের সতর্কতায় আগামীতে সান্দাকফু যাত্রা আরও নিরাপদ হবে বলেই আশা করা হচ্ছে ।
গত 30 সেপ্টেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়তোষ অধিকারী (27) সান্দাকফুর কাছে ট্রেকিং করার সময় শ্বাসকষ্টের কারণে প্রাণ হারান । এর কিছুদিন পর, 20 অক্টোবর বারাসতের বাসিন্দা বুবাই পাল (48) টুংলিঙে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মারা যান । একের পর এক এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেই সুরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।