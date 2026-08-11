পার্ক ইনস্টিটিউশনের আরও 7 ছাত্রী ভর্তি আরজি করে ! স্কুলে স্বাস্থ্য দফতর, শিশু সুরক্ষা কমিশন
স্কুলে এসে আধিকারিকরা খাবার ও পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করেন । শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা পুরো স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ।
Published : August 11, 2026 at 5:49 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসের আরও সাতজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল ৷ তাদের ভর্তি করা হয়েছে আরজি কর হাসপাতালে ৷ গতকাল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এই স্কুলেরই 26 জন পড়ুয়া । এই মুহূর্তে স্কুলের মোট 33 জন ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে । এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে স্কুল চত্বরে ৷ অসুস্থ সকলেই স্কুলের হস্টেলের আবাসিক । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় । বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আরজি কর হাসপাতাল ও স্কুলে পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্য দফতর, পুরনিগম ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা ।
স্কুলে গিয়ে আধিকারিকরা খাবার ও পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করেন । শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা পুরো স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি সমগ্র শিক্ষা মিশনের কাছে এই ঘটনার জন্য রিপোর্ট তলব করা হয়েছে । অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করে স্কুল কর্তৃপক্ষ । সেখানে এক সপ্তাহের জন্য হস্টেলে ছুটি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় ৷
অসুস্থ পড়ুয়াদের অভিভাবকরা অনেকেই এদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে স্কুলে এসেছিলেন ৷ মালঞ্চ থেকে আসা অভিভাবক আরতি সর্দার বলেন, "আমার মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ৷ তিন বছর ধরে হস্টেলে থাকে । শনিবার থেকে ওর জ্বর । ওষুধ দিয়েছে । আগেও হস্টেলের জল নিয়ে মিটিং-এ বলা হয়েছিল । কারণ জল থেকে আমার মেয়ে আগেও অসুস্থ হয়েছে । এছাড়াও সয়াবিন ও চালে পোকা পাওয়া গিয়েছে । চিকিৎসক আমাদের বলেছেন, জল থেকে আর খাবারের থেকে কোনও সমস্যা হয়েছে । তাতেই মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷"
আরও এক অভিভাবক রূপা গোস্বামী বলেন, "এদের এখানে জল নিয়ে সমস্যা । ট্যাংক পরিষ্কার হয় না । এটাই এখানকার সমস্যা । আমরা মিটিংয়ে বলেছি, মাসে একবার করে জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে । কিন্তু সেটা হয় না ।"
জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে হস্টেলের আবাসিক ছাত্রীরা দুধ-মুড়ি খেয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসে । সেখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের মিড-ডে মিল দেওয়া হয় । সোমবারের মিড-ডে মিলের মেন্যুতে ছিল ভাত, সবজি ডাল ও ডিম । মিড-ডে মিলের খাবারের নিয়ম অনুযায়ী পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসে রান্না হয়ে 90টি স্কুলে সেই খাবার গিয়েছে । সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার পড়ুয়া সেই খাবার খায় । অন্যদিকে, নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য হস্টেলেই রান্না করা হয় । সেখানে সোমবার রান্না হয়েছিল ভাত এবং আলু পটলের ডালনা । সেই খাবার খেয়েছে নবম এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা । হস্টেলে মোট আবাসিক সংখ্যা 79 । তার মধ্যে 33 জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ।
জলের ট্যাংক নিয়ে বারবার অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকরা । সেই ট্যাংকের জল স্বাস্থ্যভবন খতিয়ে দেখছে । তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অলকানন্দা মজুমদার জানান, "বছরে দু'বার আমাদের জলের ট্যাংক পরিষ্কার করা হয় । মাধ্যমিকের সময় একটা পরিষ্কার করা হয়েছিল । আর একটা এখনও করা হয়নি । এই জল কিন্তু শুধু ছাত্রীরা নয়, আমরা শিক্ষিকারাও খাই । এছাড়া যদি খাবার থেকে কোনও বিষক্রিয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যেগুলো লক্ষণ থাকা উচিত, যেমন বমি বা খারাপ পটি, সেসব কিছু দেখা যায়নি ৷ আগে যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের হস্টেল দেখত, এখন তারা দেখে না ৷ এখন সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে দেখাশোনা করা হয় । তাদের দায়িত্ব নেওয়ার পর কোনও উপসর্গ ছাত্রীদের মধ্যে কিন্তু দেখা যায়নি ।"