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মেমারিতে সরতে পারে বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার দফতর, তুঙ্গে প্রশাসনিক তৎপরতা

পূর্ব-বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত! মেমারিতে সরতে পারে বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার সদর দফতর ৷ জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে রাজ্য সরকার ৷

Headquarter of Bardhaman Sadar South subdivision
বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার দফতর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 2:37 PM IST

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বর্ধমান, 28 জুন: পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। বর্ধমান শহরে অবস্থিত বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমাশাসকের সদর দফতর ভবিষ্যতে মেমারি পুরসভা এলাকায় স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে রাজ্য সরকারের তরফে প্রস্তাবটি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পিএআর) দফতর পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে একটি জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে। সেখানে মেমারিতে সদর দফতর স্থানান্তরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, জেলা প্রশাসনের মতামত ও তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, রিপোর্টে প্রস্তাবিত স্থানান্তরের SWOT বিশ্লেষণ, অর্থাৎ পরিকল্পনার শক্তি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকির মূল্যায়ন থাকতে হবে। পাশাপাশি সম্ভাব্য মূলধনী ব্যয়ের হিসাব, জেলা বিচারকের মতামত, বিধানসভা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক সীমানা-সহ রঙিন মানচিত্র এবং প্রস্তাবিত প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমির তফসিল ও মানচিত্রও জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য ও নথিও সংযুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মানব গুহর উদ্যোগে এই প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের নজরে আসে। তিনি জানান, তাঁর প্রস্তাবের পরই রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা শুরু করে এবং জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে। ইতিমধ্যেই মহকুমাশাসকের দফতর থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে বলে দাবি তাঁর। এবার জেলাশাসক সেই রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন। তাঁর আশা, বিষয়টি ইতিবাচক দিকেই এগোবে।

মেমারির বিধায়ক মানব গুহ বলেন, মেমারি বাসীদের কথা ভেবে আমার পাঠানো প্রস্তাব, বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা হেড কোয়ার্টার, বর্ধমান থেকে মেমারিতে শিফট করার প্রস্তাবের বাস্তবতা দেখে, তৎক্ষণাৎ সেটার রিপোর্ট চেয়ে বর্ধমানের জেলাশাসককে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। মেমারি বিধানসভা-বাসিদের কথা দিয়েছিলাম, সব বিষয়েই লেগে থাকব, আর সেটাই করার চেষ্টা করছি। আর এটা হলে, মেমারির যে উন্নয়ন হবে, সেটা মেমারিবাসি কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি। মেমারির চেহারা পুরো পাল্টে যাবে। চেষ্টা করছি।'

এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মেমারি, জামালপুর, রায়না-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের প্রশাসনিক পরিষেবা পেতে বর্ধমান শহরে ছুটে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। একই সঙ্গে মেমারিতে সরকারি পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে মত প্রশাসনিক মহলের।

তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। জেলা প্রশাসনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট, প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনের পরই সদর দফতর স্থানান্তর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

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TAGGED:

SDO
বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা
BARDHAMAN SADAR SOUTH SUBDIVISION

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