ইসলামপুরে স্কুলের পথে গুলিবিদ্ধ প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়িতে মৃত্যু !
পরিবারের দাবি, নজরুলের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না, কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল না। কী কারণে খুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : August 8, 2026 at 1:06 PM IST
ইসলামপুর, 8 অগস্ট: স্কুলে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন শিক্ষক । আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল । কিন্তু শেষরক্ষা হল না। শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল ইসলামপুরের রামগঞ্জের রাজাভিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামের । শনিবার সকালে মাদারিপুর এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও মোটরবাইকে চেপে স্কুল যেতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন নজরুল । মাদারিপুর এলাকায় পৌঁছতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ । গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি । ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান ।
হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিক্ষককে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় । ফলে গুলি চালানোর ঘটনাটি এখন খুনের মামলার দিকে মোড় নিল ।
নজরুলের পরিবারের দাবি, শিক্ষকের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না । কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল না । তাহলে কেন তাঁকে এভাবে গুলি করে খুন করা হল, তা নিয়ে ধন্দে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা ।
নজরুলের ভাইপো মহম্মদ বিলাল বলেন, "আমাকে ফোন করে জানানো হয়, কাকাকে গুলি করা হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাই । তখন শুনতে পাই, কাকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পরে তাঁকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় । কাকার সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না । কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন না । কেন কাকাকে গুলি করা হল, বুঝতে পারছি না । যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই ।"
স্বামীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ভেঙে পড়েছেন নজরুলের স্ত্রী রুকসানা খাতুন । ঘটনার আগের মুহূর্তের কথাও জানিয়েছেন তিনি । রুকসানার কথায়, শনিবার সকালে নজরুল জানিয়েছিলেন, স্কুলে হাফ-ডে থাকায় বেলা 9টার সময় ছাত্রছাত্রীদের ছুটি হয়ে যাবে । তাই দ্রুত খাবার তৈরি করে দিতে বলেছিলেন।
রুকসানা বলেন, "আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কখন বাড়ি ফিরবে । তখন বলেছিলেন, অন্য শিক্ষকেরা সেনসাসের কাজে যাবেন । তাই তাঁকে স্কুলেই থাকতে হবে । স্কুল ছুটির পর গ্রামের বাড়ির দিকে চলে যাবেন বলেছিলেন । কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোর প্রায় দশ মিনিট পরেই ফোন আসে, ওঁকে গুলি করা হয়েছে ।"
রুকসানা আরও জানান, তাঁর স্বামী একাই বাইকে স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন । তাঁর সঙ্গে কারও কোনও ঝামেলা ছিল না বলেই পরিবারের দাবি । তাঁর কথায়, "আমার স্বামী খুবই সাধারণ মানুষ ছিলেন । কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না । কেন তাঁকে গুলি করা হল, কিছুই বুঝতে পারছি না । যারা এই কাজ করেছে, তাদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
এ দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইসলামপুর থানার পুলিশ । কী কারণে এই হামলা, হামলার নেপথ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে এলাকার বিভিন্ন সূত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । স্কুলের শিক্ষক, পড়ুয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । প্রকাশ্য রাস্তায় স্কুলে যাওয়ার সময় এক শিক্ষককে গুলি করে খুনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।
ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিংয়ের সঙ্গে একাধিক বার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি । স্কুলে যাওয়ার পথে এক শিক্ষককে গুলি, তার পর হাসপাতালে মৃত্যু, ঘটনার নেপথ্যে কারা, তদন্তে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ ।