পড়ুয়া বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের অর্থ আত্মসাৎ ! প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শুরু তদন্ত

পড়ুয়া বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের অর্থ আত্মসাৎ ! প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শুরু তদন্ত
অভিযোগ, পড়ুয়া বেশি দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করছেন প্রধান শিক্ষক ৷ শিক্ষকদের দুর্নীতির প্রভাব পড়ছে পড়াশোনায় ৷
Published : December 17, 2025 at 8:14 PM IST
মালদা, 17 ডিসেম্বর: প্রশাসনকে ভুয়ো তথ্য দিয়ে মিড ডে মিলের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ এনিয়ে গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসায় ৷ যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ৷
বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসায় পড়ুয়ার সংখ্যা 2413 ৷ এই মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন মহম্মদ সাদ ৷ এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠেছিল ৷ কিন্তু এবারের অভিযোগ মারাত্মক ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, প্রতিদিন যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিল খায়, সরকারি খাতায় তার থেকে অনেক বেশি পড়ুয়ার সংখ্যা দেখান প্রধান শিক্ষক ৷ কখনও কখনও তিন গুন বেশি পড়ুয়া দেখানো হয় ৷ এভাবেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করছেন বলে অভিযোগ ৷
শুধু মিড ডে মিলই নয়, ওই মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষকদের দুর্নীতির প্রভাব পড়ছে মাদ্রাসার পড়াশোনায় ৷ পঠনপাঠনের পরিকাঠামো পুরো ভেঙে পড়েছে ৷ আগে পুরো উত্তর মালদায় এই মাদ্রাসার খুব নামডাক ছিল ৷ বাইরের পড়ুয়ারাও এখানে পড়তে আসত ৷ কিন্তু এখন পড়ুয়ার সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে ৷ এর জন্য দায়ী প্রধান শিক্ষক-সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷ এই নিয়ে অনেকবার তাঁরা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ কিন্তু কোনও কাজ হয়নি ৷ তাই এবার তাঁরা ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন ৷
বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাতে যাওয়া এক গ্রামবাসী ইনজামাম উল হক বলেন, "বটতলা হাই মাদ্রাসায় কিছু দুর্নীতি হচ্ছে ৷ বিশেষ করে মিড ডে মিলে ৷ যদি দুটো পড়ুয়া মিড ডে মিল খায় তবে হিসাবে পাঁচজন দেখানো হচ্ছে ৷ মিড ডে মিল প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করতেই প্রধান শিক্ষকের এই কৌশল ৷ কিছু শিক্ষক মাদ্রাসায় না এসেও পরবর্তীতে হাজিরা খাতায় সই করছেন ৷ এখানে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভর্তি ফি'ও বেশি নেওয়া হচ্ছে ৷ তাই আমরা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ বিডিও জানিয়েছেন, তাঁরা গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছেন ৷ তিনি এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ করারও আশ্বাস দিয়েছেন ৷ যদি তিনি কোনও পদক্ষেপ না নেন তবে আমরা মাদ্রাসায় বড়সড় আন্দোলন করব ৷"
রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সুব্রত বাউল বলেন, "এনিয়ে আমি গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি ৷ অভিযোগ পাওয়ার পরই ব্লক অফিসের মিড ডে মিল প্রকল্পের আধিকারিককে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁকে তদন্ত করতে বলেছি ৷ তদন্তে যদি সত্যিই কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে তবে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ আর বাকি অভিযোগগুলি নিয়ে ওই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি এবং এসআই-এর সঙ্গে কথা বলে কিছু বলতে পারব ৷ আমি বিষয়টি তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি ৷"
যদিও এনিয়ে বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সাদ সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তাঁর সাফ কথা, "এনিয়ে আমি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলব না ৷ আমার যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলব ৷"